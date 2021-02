Os azares não param de atingir a CD Projekt Red, a criadora do jogo Cyberpunk 2077. Esta produtora foi a mais recente vítima de ransomware, o que permitiu que muito código dos jogos fosse roubado e acedido por hackers.

Os atacantes tinham já revelado que ou recebiam o valor exigido, ou este código seria revelado. Como o pagamento foi negado, estes cumpriram a sua palavra e abriram o leilão. Agora, e do que se sabe, o Código do Cyberpunk 2077 que foi roubado já foi vendido pelos hackers.

A CD Projekt Red estado debaixo de fogo. O seu mais recente jogo não tem estado a cumprir com o que a empresa prometeu e os problemas não têm parado de surgir. Os patch e as correções têm acompanhado, mas muitas vezes acabam por trazer novas situações anormais.

O culminar de todos estes problemas foi o ataque de ransomware que a empresa sofreu. Do que a CD Projekt Red revelou, muito do seu código foi roubado. Também muitos documentos internos da gestão da empresa acabaram nas mãos dos hackers.

O que é agora revelado mostra que o código do Cyberpunk 2077 e de outros jogos terá mudado de mãos. O leilão foi iniciado há alguns dias e tinha como base de licitação 1 milhão de dólares, tendo um valor de 7 milhões para venda imediata.

Com o fecho do leilão de forma abrupta, tudo aponta para que tenha sido apresentada uma proposta de venda imediata. Não se sabe quem foi o comprador e nem que códigos e documentos foram passados ao comprador dos dados da CD Projekt Red.

A empresa já tinha anunciado que se recusava a pagar o valor exigido pelos hackers. Para retornar as suas operações, o processo de recuperação de dados foi iniciado, com a reposição dos backups que a empresa tinha dos seus dados.

Este ataque conseguiu aceder a muitos dos produtos da CD Projekt Red. Falamos do código fonte do Cyberpunk 2077, do Witcher 3, do Gwent, e de “uma versão não lançada do Witcher 3”. Houve também documentos internos que foram roubados.