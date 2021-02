Instaurado processo coletivo contra a Sony devido ao ‘drift’ do comando DualSense

Recentemente surgiram várias queixas de que o comando DualSense apresentava problemas de ‘drift’ durante os jogos. Ou seja, basicamente o dispositivo provoca movimentos mesmo quando o jogador não o está a usar.

Neste sentido, foi agora instaurado o primeiro processo coletivo contra a Sony, uma vez que este problema “compromete a principal funcionalidade do comando DualSense”.

‘Drift’ no comando DualSense leva a processo coletivo contra a Sony

O escritório de advogados Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP instaurou uma ação coletiva contra à Sony devido ao ‘drift’ apresentado pelo comando DualSense.

A ação deu entrada na passada sexta-feira, dia 12 de fevereiro, no Tribunal Federal Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em nome do queixoso Lmarc Turner e outros consumidores numa situação similar.

De acordo com uma cópia do processo enviada ao site GameIndustry.biz, o comando é ‘defeituoso’ pois apresenta um defeito de ‘drift’ ou desvio. Este problema provoca movimentos no jogo, mesmo quando o jogador não está a usar o comando.

Problema afeta a principal funcionalidade do comando

Segundo a ação, o defeito “compromete a principal funcionalidade do comando DualSense”. Para além disso adianta que a Sony foi informada sobre estes problemas através de reclamações online por parte dos clientes.

O processo menciona o caso de um jogador que detetou o problema ‘drift’ dez dias após a compra do equipamento. A ação revela ainda que, neste momento, as opções de reparação são “escassas”. E acusa ainda a Sony de não “divulgar estas informações revelantes aos consumidores” mesmo estando consciente do defeito.

Como resultado das práticas comerciais injustas, enganosas e/ou fraudulentas da Sony, os proprietários dos comandos DualSense, incluindo o Requerente, sofreram uma perda constatável, um prejuízo de facto e foram prejudicados pela conduta da Sony. Consequentemente, o Requerente apresenta esta ação para corrigir as violações da Sony das leis estatais de fraude ao consumidor, quebra de garantia e enriquecimento sem causa. O Requerente pede uma compensação monetária pelos danos sofridos, compensação declarativa e uma medida cautelar pública.

Vamos então aguardar por uma possível resposta da Sony a este problema que já afetou vários utilizadores do comando DualSense. No entanto este defeito não é exclusivo do comando da PS5 pois já outras marcas como Nintendo e Xbox sofreram processos devido ao mesmo problema.