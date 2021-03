Google Files do Android recebeu grandes novidades e prepara o futuro

O Android nunca teve uma app nativa dedicada à gestão de ficheiros. Apesar de haver muitas propostas na Play Store e até uma alternativa nas definições do sistema, existiu sempre esta lacuna e que foi coberta com a chegada do Google Files.

Esta app tem sido melhorada de forma constante e sempre a receber otimizações importantes. Agora, na última versão disponível, recebeu mais uma novidade para os utilizadores. Já é possível definir ficheiros favoritos, que ficam protegidos.

Google Files com muitas novidades importantes

A par com muitas das suas outras apps, a Google tem tratado de melhorar o Files. Este seu gestor de ficheiros tem recebidos muitas melhorias ao longo do tempo, tornando-o quase como uma app essencial para quem tem um smartphone Android.

Sendo muito mais do que um simples gestor de ficheiros, tem agora mais uma melhoria importante. Podem ser definidos ficheiros como sendo Favoritos, que deixam de contar para as estatísticas de elementos a serem removidos. Não vão sequer ser propostos para serem eliminados.

Já podemos definir ficheiros favoritos

Esta nova opção surge agora ao expandirem o menu, após terem selecionado um ou mais ficheiros. Após este passo, passam a ficar com estes ficheiros numa área reservada e que vão ser protegida pelo Files da Google no Android.

Para além desta novidade, que já está disponível para todos os utilizadores, há mais a serem preparadas. Strings presentes no código desta app da Google revela que há mais mudanças a caminho. A principal será uma mudança da interface e que melhorará a sua utilização.

Ainda mais mudanças a caminho do Android

A somar a esta futura mudança gráfica, o Google Files deverá ter mais uma alteração, agora focada nas imagens. Tudo aponta para que em breve surja a possibilidade de encontrar e eliminar imagens presentes no alojamento e que estejam desfocadas. A partilha de ficheiros será mudada para o Nearby Share.

Estas melhorias vão chegar em breve e tornar o Google Files ainda melhor. Para já, a pasta Favoritos consegue garantir uma área protegida para todos os ficheiros que querem proteger e ter facilmente acessíveis no Android.