Agora que o LastPass mudou a sua política, as propostas para gestores de passwords têm crescido. O interesse está em cativar utilizadores, para assim fazer crescer e, quem sabe, trazer alguns para os planos pagos destes serviços.

A mais recente proposta a ser apresentada vem de um conhecido serviço cloud. O Dropbox anunciou agora que no início de abril vai tornar o seu gestor de passwords gratuito e assim acessível a todos. No entanto, vai haver um limite para a sua utilização.

O Dropbox também vai ser uma alternativa

Há já algum tempo que o Dropbox tem o seu gestor de passwords. Este faz parte das contas Pro e requer aos utilizadores que paguem um extra para o poderem usar, bem como a outras funcionalidades que este serviço cloud oferece.

A grande novidade chegou agora e dá conta de que o plano Básico do Dropbox vai receber uma novidade. Já a partir do início do próximo mês, o Dropbox Passwords passará a estar disponível para quem tem uma conta neste serviço, mesmo que não seja paga.

Mais um gestor de passwords gratuito

O Dropbox Passwords permite que o acesso às passwords seja feito em qualquer plataforma e a qualquer momento. A sincronização entre dispositivos é feita de forma automática, tal como acontece com todos os ficheiros do Dropbox. Aqui existirá um número máximo de 3 dispositivos.

A grande limitação que o Dropbox Passwords vai ter está no número de registos que podem ser guardados na conta Básica. Do que o Dropbox revelou neste anúncio, os utilizadores vão ficar limitados a 50 dados de login.

Alternativa ao LastPass e a outras propostas

Mais tarde, ainda sem uma data definida pelo Dropbox, os utilizadores vão poder partilhar as suas passwords com outros. Este será um processo que terá de ser feito de forma segura e sem a possibilidade de ser acedido por terceiros.

Esta é mais uma proposta que assim vem reforçar as propostas no campo dos gestores de passwords. O Dropbox é um serviço bem conhecido e que assim dá uma confiança aos utilizadores. A limitação imposta pode parecer curta, mas certamente que será suficiente para a maioria dos utilizadores.