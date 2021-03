PJ: Mulher de 39 anos detida por suspeita de vários crimes informáticos

Os crimes informáticos têm vindo a aumentar no último ano. Talvez o facto de as pessoas estarem mais ligadas e mais por casa, tem servidor de “inspiração” para os burlões. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP do Porto, realizou no dia de ontem uma operação policial nas localidades do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia para cumprimento de mandado de detenção e de buscas domiciliárias.

O alvo era um dos elementos centrais de um grupo criminoso que se dedica à presumível prática de crimes de burla informática, acesso ilegítimo e falsidade informática.

Mulher não tem nenhum tipo de antecedentes criminais….

De acordo com informações da PJ, segundo o que foi apurado até ao momento pela investigação, este grupo criminoso acedeu e subtraiu de diversas contas bancárias valores a rondar os 50.000€, servindo-se de credenciais falsas de acesso ao “home banking” dos lesados.

No decurso da operação policial, foi apreendida, documentação diversa relativa à atividade criminosa, entre correspondência desviada aos lesados e ficheiros informáticos, mais de 4000 registos com informações confidenciais de particulares e empresas.

A detida, suspeita de liderar o grupo, é uma mulher de 39 anos, sem antecedentes criminais, sobre a qual recaem indícios da prática de pelo menos 10 crimes de burla, 15 crimes de burla informática, 16 crimes de falsidade informática e 13 crimes de acesso ilegítimo.