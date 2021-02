Os gestores de passwords, como o LastPass, são hoje uma ferramenta quase obrigatória. Ajudam os utilizadores a ter as suas passwords protegidas e guardadas num local de fácil acesso, sem terem de as memorizar ou ter guardadas num suporte físico.

O LastPass era uma das escolhas óbvias para a maioria dos utilizadores, mas tudo vai mudar em breve. Ao limitar a utilização da sua versão gratuita, é hora de encontrar alternativas e, por isso, hoje mostramos 5 opções que vai mesmo querer experimentar.

Ao obrigar os utilizadores a escolherem uma plataforma para a sua conta, o LastPass acabará por perder utilizadores. Atualmente é impossível ter um gestor de passwords que não esteja no PC e no smartphone. Assim, e para ajudar, vamos mostrar 5 opções que devem conhecer e que podem ser uma alternativa.

#1 – Bitwarden

O Bitwarden tem sido uma das propostas mais faladas nos últimos dias. Este poderá ser a alternativa mais ajustada para os utilizadores que vêm do LastPass, por estar igualmente em várias plataformas e garantir a sincronização necessária.

Para além disso, a versão gratuita permite guardar um número ilimitado de elementos, tem um gerador passwords e pode até ser alojado do lado do utilizador. O plano mais barato custa 1 dólar por mês.

Bitwarden

#2 – Zoho Vault

A segunda alternativa é o Zoho Vault, que está integrado na oferta de serviços que esta plataforma oferece. Também tem versões dedicadas para os diferentes sistemas e todos os dados podem ser sincronizados entre estas apps.

Garante, na sua versão gratuita, alojamento ilimitado de entradas e de notas, autenticação com 2 fatores e até um gerador de passwords. Estas são apenas algumas das opções da versão gratuita. A versão paga mais básica custa 1 euro por mês.

Zoho Vault

#3 – KeePass

Porque nem todos querem uma versão paga ou que assenta num serviço da Internet, apresentamos o KeePass. Mesmo não tendo uma versão web, esta proposta pode ser usada de forma transversal e em várias plataformas.

Assenta num software bem conhecido e que tem um cofre onde tudo é guardado. Usando um serviço cloud podemos ter o KeePass sempre sincronizado e com todas as passwords acessíveis e protegidas com uma chave mestra.

KeePass

#4 – NordPass

O NordPass segue a mesma linha das restantes propostas, mas com uma diferença substancial. Permite a utilização em vários dispositivos, mas não em simultâneo. Isto significa que ao usar no smartphone, é bloqueado no PC.

Tirando este pormenor, permite a utilização de um número ilimitado de registos, geração de passwords e tudo o que é esperado. A versão paga tem um preço de 1,19 euros e permite a utilização em 6 dispositivos em simultâneo, bem como várias funcionalidades adicionais.

NordPass

#5 – LogMeOnce

A última proposta é o LogMeOnce. Este segue o que a restante concorrência oferece neste campo. No entanto, tem presente publicidade para suportar os custos desta versão gratuita e que a maioria dos utilizadores usa.

Como funcionalidades destacamos a possibilidade de registar um número ilimitado de registos, 3 cartões de crédito e a sincronização entre equipamentos. O preço mínimo do LogMeOnce são 2,50 dólares por mês.

LogMeOnce

A lista apresentada tem os principais serviços que podem escolher para substituir o LastPass. Certamente será uma destas opções a escolhida e que vão manter nos próximos anos. Um gestor de passwords é essencial e uma das ferramentas mais básicas a serem usadas.