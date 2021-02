Ter um bom gestor de passwords nos dias de hoje é uma obrigatoriedade. Com tantas credenciais e com tantos dados sensíveis, os utilizadores devem proteger-se e garantir que estes não caem em mãos indevidas.

O LastPass é uma das soluções mais usadas e que mais segurança oferece. Com uma versão gratuita, conseguia dar aos utilizadores o que estes necessitavam. No entanto, agora as regras mudaram e o LastPass gratuito muda também. Esta será uma alteração que nenhum utilizador irá gostar, infelizmente.

Apesar de ter uma versão paga, a opção gratuita do LastPass era suficiente para a maioria dos utilizadores. Com capacidade de sincronização, permitia terem a mesma conta em vários dispositivos e assim fazer uma utilização e gestão alargada destes dados.

Este era um dos principais atrativos desta versão, aliado ao facto de não ter qualquer custo. Agora, e segundo o que o LastPass anunciou, esta capacidade desaparece e a versão gratuita passa a estar limitada a um tipo único de dispositivos.

Na prática, os utilizadores vão ter de escolher se querem usar o LastPass no PC ou no smartphone. No caso do segundo, será possível aceder ainda no iPad ou num smartwatch. Depois desta escolha, não será possível alterar o tipo, exceto se for adquirida a versão Premium.

Esta novidade entra em vigor no dia 16 de março e ao fazer login nesse dia os atuais utilizadores vão ter de escolher. No caso dos novos utilizadores, estes vão ter de decidir o tipo de equipamento no momento em que criarem a sua conta.

Para além desta mudança, a versão gratuita acaba por perder mais alguns elementos. O suporte parece ser o que mais afetados, deixando de existir a capacidade de ser feito por email. Os utilizadores desta versão só vão ter acesso ao centro de suporte para qualquer apoio.

Não se espera que o LastPass mudasse de forma tão radical a sua oferta. A versão gratuita era a mais usada, dada a sua versatilidade e, principalmente, a possibilidade de ser usada em qualquer dispositivo. Agora tudo muda e, como é possível ver, não necessariamente para melhor.