Os consumidores do segmento hardware estão de olhos postos na agenda da Nvidia e nos seus novos produtos. E como estamos a atravessar uma escassez de stock relativamente a placas gráficas, os novos equipamentos podem trazer uma esperança acrescida a todos o que aguardam por conseguir um exemplar.

Nesse sentido, depois da RTX 3080 Ti, chegam agora informações sobre a possível data de lançamento da placa gráfica GeForce RTX 3070 Ti.

Ontem informámos que, segundo os rumores recentes, a próxima GPU RTX 3080 Ti da Nvidia poderia chegar no mês de abril por 999 dólares. Este chip deverá contar com 10.240 núcleos CUDA, 12 GB de memória VRAM e ainda com uma largura de banda de 19 Gbps. Deverá ainda trazer limites à taxa de hash para a mineração de criptomoedas.

Depois desta divulgação, outros leaks revelaram qual será a data de lançamento do modelo Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

GeForce RTX 3070 Ti deve ser lançada no mês de maio

De acordo com informações recentes divulgadas online, a próxima gráfica GeForce RTX 3070 Ti será lançada no mês de maio deste ano. Segundo os pormenores, a placa terá 8 GB de memória GDDR6x inseridos na GPU GA104-400. No entanto há outros rumores que indicam que este chip terá 16 GB de memória VRAM.

Outros dados indicam que a GeForce RTX 3070 Ti vai oferecer 6144 núcleos CUDA, 192 TMUs (Texture Mapping Unit) e 104 ROPs (Render Output Unit). Terá também 192 núcleos Tensor, 48 núcleos RT e TGP de 230 W.

Relativamente ao preço, informações anteriores apontavam que a RTX 3070 Ti poderia custar 599 dólares (~503 euros). Mas, tal como na RTX 3080 Ti, o valor deverá aumentar de forma significativa assim que a gráfica chegue às prateleiras das lojas, devido à escassez de stock.

Para além disso, ainda não há informações de que o modelo 3070 Ti também possa trazer limites à mineração de criptomoedas.

