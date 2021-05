Primeiras imagens do novo Tesla Powerwall+ e especificações

A Powerwall é uma bateria que armazena energia, deteta falhas de energia e torna-se automaticamente na fonte de energia de uma casa quando a rede vai abaixo. Ao contrário dos geradores, a Powerwall mantém as luzes ligadas e os telefones carregados sem manutenção, combustível ou ruído.

Recentemente foi revelada a nova versão do Powerwall. Veja a imagem e as especificações.

Powerwall + tem agora uma potência máxima de 9,6 kW

A Powerwall reduz a sua dependência da rede, armazenando a energia solar para ser utilizada quando o sol não está a brilhar. Pode utilizar a Powerwall individualmente ou combine-a com outros produtos da Tesla. Desta forma pode reduzir a sua pegada de carbono e preparar a sua casa para cortes de energia. Com a aplicação da Tesla, pode monitorizar o consumo e a produção de energia da sua casa em tempo real. Com uma instalação fácil e um design minimalista, a Powerwall complementa vários estilos de casa.

A Tesla revelou recentemente as especificações e as primeiras imagens da nova Powerwall+ após algumas mudanças anunciadas por Elon Musk na semana passada. Esta é a primeira grande atualização desde que foi lançada em 2016. As especificações confirmam o aumento de potência. A Powerwall+ tem agora uma potência máxima de 9,6 kW (subindo de 5 kW contínuos para 7 kW de pico). A capacidade mantém-se nos 1 3.5kWhA.

De referir que estas baterias são constituídas por iões de lítio recarregáveis (tal como as dos smartphones atuais) que têm o tamanho de um pequeno frigorífico e podem ser instaladas dentro ou fora de portas. Estas baterias da Tesla são compatíveis com uma grande variedade de painéis solares, uma solução real em cada vez mais habitações em Portugal.