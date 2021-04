Huawei vai lançar satélites de teste para análise da tecnologia 6G em julho

Não há dúvida de que a Huawei é uma das empresas mais empenhadas no processo de implementação da rede 5G. Mas a marca chinesa também já está a preparar a chegada da rede de sexta geração.

Nesse sentido, as últimas informações dão conta de que, em julho, a Huawei lançará satélites de teste para analisar a tecnologia 6G.

A corrida pela implementação da rede 5G está cada vez mais renhida. Recentemente divulgámos que a Huawei prevê mesmo lançar a a rede 6G em 2030. Para além disso, estima-se que esta tecnologia seja 50 vezes mais rápida do que a rede 5G.

A marca chinesa é uma das marcas mais sonantes neste processo, no entanto não se fica somente por esta tecnologia.

Huawei vai lançar satélites de teste para verificar a tecnologia 6G

A empresa de Ren Zhengfei está já a apostar com toda a sua força na rede 6G. Prova disso é que as informações recentes indicam que a Huawei já está pronta para lançar dois satélites para explorar a rede da próxima geração, em julho, através de uma parceria com duas empresas chinesas. O objetivo é então analisar as tecnologias da rede 6G que a empresa de Shenzhen tem vindo a desenvolver.

Estas informações foram reveladas através de alguns relatórios chineses, que citam como fonte a Chang’an Shumajun, entidade que tem laços próximos com a Huawei.

O lançamento destes satélites para verificação da rede 6G, marcará a liderança da Huawei na Pesquisa e Desenvolvimento neste segmento. Este evento será realizado em conjunto com a China Mobile e uma empresa espacial nacional. Tal terá uma clara importância para as principais tecnologias da China, especialmente ao nível das redes e telecomunicações.

Enquanto a rede 5G depende de estações base para emissão de sinal, a rede 6G necessita de frequências mais altas. Dessa forma, são então precisos satélites para comunicações.

