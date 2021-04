Huawei prevê lançar a rede 6G em 2030 e será 50 vezes mais rápida que o 5G

Numa altura em que se fala cada vez mais na rede 5G, sabemos que muitas zonas do país ainda há sem acesso à Internet. Mas a evolução das telecomunicações está a acontecer a um ritmo frenético. E não tarda teremos a rede de quinta geração em força em vários locais de Portugal e do Mundo.

Por outro lado, a Huawei, uma das marcas com mais presença neste segmento, já planeia o lançamento da rede 6G para o ano de 2030. E segundo as informações, a rede de sexta geração será até 50 vezes mais rápida do que o 5G.

Rede 6G da Huawei pode chegar em 2030

O presidente rotativo da Huawei, Xu Zhijun, anunciou nesta segunda-feira, dia 12 de abril, que a gigante tecnológica irá lançar a sua rede 6G em 2030. Para além disso, o executivo deixa a informação de que a velocidade desta rede será 50 vezes mais rápida do que o 5G.

Estes comentários foram deixados na conferência de analistas da Huawei em Shenzhen, localizada em Guangdong, na China.

Tal como temos oportunidade de verificar, a Huawei é uma das grandes empresas presentes no processo de implementação do 5G. E neste segmento, a marca j está muito mais avançada em comparação às empresas rivais. Portanto, de forma segura, a empresa já está a assumir a liderança do 6G.

Por outro lado, a empresa tem-se deparado com alguns obstáculos, muito impulsionados pelos problemas existentes com os EUA. No entanto também há quem esteja do lado da potência chinesa, como por exemplo a Ericsson que ameaçou sair da Suécia caso as proibições à Huawei continuassem.

Mas Xu Zhijun adianta que a rede 6G será introduzida no mercado em meados de 2030. A Huawei irá lançar brevemente um comunicado onde explicará à indústria tudo sobre este próxima rede de Internet.

Do que já se sabe, a rede 6G será então muito superior ao 5G, nomeadamente ao nível de velocidade, taxa de pico, atraso, densidade de tráfego, ligação, mobilidade, eficiência do espetro, entre outros.

Os especialistas concordam que a rede de sexta geração vai permitir termos um mundo totalmente ligado e integrado ao nível da comunicação sem fios por via terrestre e satélite. Ou seja, o 6G poderá então conseguir alcançar uma cobertura global perfeita. Para além disso irá também colmatar as atuais falhas do 5G.