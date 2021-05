Cientistas descobriram um novo planeta infernal, mais quente do que a lava

Um grupo de astrónomos australianos descobriu o planeta TOI-1431b. Este novo astro está localizado a cerca de 490 anos-luz da Terra e impressiona pelo seu tamanho. Os dados dizem que o exoplaneta é três vezes mais massivo do que Júpiter, o maior planeta do nossos Sistema Solar.

Os cientistas descobriram também que este tem outras particulares, que faz dele um novo motivo de interesse.

TOI-1431b é mais quente que a lava

Este novo exoplaneta foi descoberto por um grupo de astrónomos liderado pelo cientista Brett Addison, do Centro da Astrofísica da Universidade do Sul de Queensland na Austrália.

O TOI-1431b está tão perto da sua estrela brilhante que o seu período orbital é de dois dias e meio. A temperatura do planeta está entre as mais quentes já descobertas.

Para termos uma ideia, este mundo muito infernal tem uma temperatura diurna de cerca de 3.000 K (aproximadamente 2.700 °C) e a temperatura noturna aproxima-se dos 2.600 K (aproximadamente 2.300 °C).

O planeta é mais quente do que o ponto de fusão da maioria dos metais e mais quente do que a lava derretida. Na verdade, a temperatura diurna do planeta é mais alta do que 40% das estrelas da Via Láctea. A título de curiosidade, a temperatura do planeta aproxima-se à temperatura dos gases de escape de um motor de foguetão.

Estes tipos de planetas excecionalmente quentes, conhecidos como Júpiteres ultraquentes, são bastante raros.

Referiu Addison.

Um planeta que tem uma órbita perto da sua estrela

O TOI-1431b foi detetado pela primeira vez pelo TESS da NASA. Depois, Addison recolheu dados usando o telescópio Stellar Observation Network Group, localizado nas ilhas Canárias, para confirmar a existência do planeta.

O planeta TOI-1431b é bastante único na sua órbita, por que tem a órbita em retrocesso, o que significa que está inclinada para um ponto em que gira na direção oposta da sua estrela.

