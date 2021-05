Elon Musk revela o verdadeiro problema da condução autónoma

A condução autónoma tem muito que se lhe diga. Afinal, se tem estado atento, já deve ter tomado conhecimento de um ou outro acidente provocado pela desatenção do condutor que depositou demasiada confiança naquele que é uma semi-condução autónoma, o Piloto Automático. Para isso, Elon Musk tem uma explicação.

Ainda há um longo caminho a percorrer no que à Inteligência Artificial diz respeito, porque “o sistema rodoviário é concebido para redes neurais biológicas através de imagens óticas”.

Estradas concebidas para seres humanos

É uma grande aposta da Tesla, mas não tem corrido muito bem. O CEO da empresa já chegou a avisar que a condução autónoma dos seus carros não é completamente autónoma. Por isso, os condutores devem estar alertas enquanto estão em andamento com ela ativada.

Embora seja um claro objetivo, que a longo prazo poderá ser atingido, Elon Musk revelou, através de um tweet, aquele que considera ser o problema da condução autónoma.

Recorrer à Inteligência Artificial para que um condutor não tenha efetivamente que conduzir é possível, mas é também muito ambicioso. Na opinião de Elon Musk, o grande obstáculo, descodificando o que foi dito, é o facto de as estradas serem concebidas para cérebros e olhos humanos e a Inteligência Artificial ainda não estar preparada para agir em conformidade.

Elon Musk atira a bola quente

Elon Musk é visto e conhecido como um empresário ambicioso e visionário. No entanto, embora surja com uma aparente solução, coloca a culpa da falha do seu sistema num outro que já existia e para o qual ele trabalhou. Ou seja, que a estrada é feita para seres humanos, todos já sabíamos. Portanto, cabe à marca fazer jus à sua suposta promessa.

Efetivamente, seria mais fácil, para a marca, que o sistema rodoviário fosse reformulado e adaptado, para que a condução autónoma pudesse ser completamente segura. Mas é nessa dificuldade que reside o desafio, uma vez que a condução autónoma foi pensada para o nosso mundo e não ao contrário.

