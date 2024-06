Fundo Ambiental: É o fim do apoio para aquisição de veículos elétricos

Estava à espera do programa do Fundo Ambiental para adquirir um veículo elétrico? Pois, temos más notícias! O Fundo Ambiental informou que o incentivo à aquisição de veículos de emissões nulas não se encontra previsto no orçamento do Fundo Ambiental para 2024.

Acabou-se o Incentivo à aquisição de veículos de emissões nulas

De acordo com uma nota publicada pelo Fundo Ambiental, “o incentivo à aquisição de veículos de emissões nulas não se encontra previsto no orçamento do Fundo Ambiental para 2024”. De recordar que o anterior Governo prometeu a manutenção dos apoios à compra de carros elétricos. No entanto, segundo das informações, não há verbas para esse incentivo.

De relembrar que em 2023 havia cerca de 10 milhões de euros para o programa, sendo que 5,2 milhões de euros foram diretamente para os 1300 veículos elétricos, à razão de quatro mil euros por viatura Os restantes 4,8 milhões estavam divididos entre ligeiros de mercadorias elétricos, bicicletas elétricas, carregadores para condomínios, entre outras tipologias de apoios.

No Orçamento do Estado para 2024 o anterior Governo revelava “um novo programa de incentivo ao abate de veículos em fim de vida e a sua troca por veículos de baixas emissões ou por soluções de mobilidade mais sustentáveis”. No entanto, refere o Fundo Ambiental que não haverá orçamento para tal programa.