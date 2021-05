iOS 14.6 beta sugere suporte para Apple Music HiFi com referências a Dolby Audio

A Apple, depois de lançar na semana que passou o iOS 14.5, que traz uma mão-cheia de novidades, já deixou aos programadores a próxima versão dos seus sistemas operativos, como é o exemplo da versão 14.6 beta 2. Segundo alguns indícios, esta nova versão do iOS traz suporte para Apple Music HiFi com referências a Dolby Audio.

Os rumores dizem que dentro de poucas semanas a plataforma de música da Apple terá novidades. Um novo “produto” e quem sabe uma mexida nos preços.

Apple Music HiFi é o próximo trunfo

Com o lançamento do iOS numa versão estável e pública, a empresa de Cupertino já deu mais um passo e colocou nas mãos dos programadores a versão beta do iOS 14.6. Foi nesta versão que o código, depois de esmiuçado, revelou indícios de que o Apple Music trará um plano HiFi.

Assim, é possível que dentro em breve, a plataforma de música da Apple traga músicas com qualidade HiFi.

Atualmente, o pacote individual do Apple Music custa 6,99 €/mês. No entanto, esta versão beta vem reforçar o que o site de música Hits Daily Double, está a referir. Há fortes rumores de que a Apple vai anunciar um novo nível de streaming de áudio de alta fidelidade nas próximas semanas.

É dito que este novo serviço terá o preço 9,99 dólares para o plano individual. O anúncio deve coincidir com o lançamento dos AirPods de terceira geração.

Apple Music Dolby Atmos

Na primeira versão beta do iOS 14.6, lançada na semana passada para programadores, foi encontrado um novo código adicionado à aplicação Apple Music que menciona especificamente “Dolby Atmos”, “Dolby Audio” e “Lossless”.

Apesar de suportar o codec de áudio HiFi ALAC da Apple, a app de música nunca ofereceu suporte para Dolby Atmos ou Dolby Audio.

Estas informações também estão referidas em ficheiros do iOS 14.5 e iOS 14.6 beta 2 (lançado esta semana), mas os códigos não estão lá. Isso sugere que as menções de Dolby Atmos e Dolby Audio estão de facto relacionadas com algo novo que a Apple está a tentar ainda esconder.

ALAC significa “Apple Lossless Audio Codec” (Compressor/ Descompressor de Áudio da Apple). A empresa de Cupertino originalmente criou o formato ALAC, mas mais tarde abriu a sua especificação, tornando o formato open source. ALAC é o nome dado somente ao conversor usado que não tem perdas, mas não resulta num ficheiro “.alac”. Os ficheiros ALAC são encapsulados dentro do formato Mpeg-4 e portanto têm a extensão “.m4a“. (não confundir com .mp4 ou com .mpeg!)

Mas afinal para que serve o plano Apple Music HiFi?

Para quem não conhece, as músicas HiFi têm menos compactação de áudio, o que significa que soam melhor e com mais detalhes. O TIDAL, por exemplo, há muito é conhecido por oferecer um plano HiFi, enquanto o Spotify anunciou recentemente que também está a trabalhar numa versão com acesso a músicas HiFi.

A plataforma Apple Music, no entanto, atualmente oferece apenas músicas com recurso ao codec ALAC com taxa de bits de 256 kbps.

Portanto, a modalidade Apple Music Hi-FI pode ser anunciada com o iOS 14.6, que já está na versão beta 2. No entanto, ainda não há nenhuma evidência clara de que aparecerá de facto este recurso.

Leia também: