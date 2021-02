Supostamente estas são imagens dos novos AirPods 3 da Apple

Este ano a Apple deverá renovar a linha dos AirPods. Depois do ano passado a ter reforçado com os AirPods Max, este ano deverão ser apresentados os AirPods 3. Os rumores já deram conta de algumas melhorias no design e as supostas imagens que apareceram agora na internet parecem confirmá-los.

Os auscultadores in-ear da Apple, na sua versão 3, parecem ter um redesenho no intra-auricular e uma bolsa de transporte e carregamento menor.

Espera-se que os AirPods sejam atualizados este ano. Será, supostamente, com um design tipo AirPods Pro. As imagens que supostamente são reais, afirmam que os novos AirPods terão pontas de silicone e um estojo de carregamento. Portanto, nada que não seja já conhecido.

Basicamente, a maior mudança aqui é que isso significa que os AirPods 3 apresentariam um design intra-auricular, em vez de se apoiar na orelha como os AirPods atuais fazem.

Assim, estas imagens partilhadas poderão dizer-nos que esta linha também vai mudar, podendo, de alguma forma, empurrar a linha Pro destes auscultadores.

Alteração na estrutura do auscultador

Conforme referimos em cima, as imagens mostram os AirPods 3 com um design claramente inspirado nos AirPods Pro. Apresentam uma haste mais curta com um design intra-auricular usando pontas de silicone.

A caixa de carregamento também foi redesenhado para ser um pouco menor e mais estreita. O relatório acrescenta que esses AirPods 3 apresentariam os mesmos controles do Sensor de Força dos AirPods Pro.

Em termos de recursos, o “rumor” também informa que os AirPods 3 contarão com o sistema de ventilação especializado da Apple para equalização de pressão. Basicamente, será um sistema que visa minimizar o desconforto ao usar AirPods por um longo período de tempo.

Em termos de tecnologias, os AirPods 3 terão suporte para áudio espacial, contudo, não é esperado que tenham outros recursos do AirPods Pro, como Cancelamento Ativo de Ruído e Modo de Transparência.

Preço e disponibilidade

Um ponto importante é o preço. Os rumores apontam para os 150 dólares. Resta saber se a Apple irá manter uma oferta mais barata. O produto deverá chegar ao mercado no próximo mês de março.