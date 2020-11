Rumor: AirPods 3 poderão ter o design inspirado nos AirPods Pro

A Apple marcou para dia 10 de novembro um evento que trará ao mercado algumas novidades. Contudo, do que se pensa saber dos rumores, serão os novos Macbook com chip Apple Silicon. Apesar disso, a empresa tem em curso outros projetos, entre eles a nova linha dos AirPods, AirPods Pro e AirPods Studio. Não sendo um produto que se espera este ano, a verdade é já há algo novo que vai gerar mais rumores.

Apareceu uma imagem que poderá indiciar que os novos AirPods 3 poderão ter o design inspirado nos AirPods Pro.

Depois de vários rumores terem surgido em volta dos AirPods de terceira geração, agora há uma imagem que poderá evidenciar algo mais que a ideia. Segundo o que foi mostrado, a Apple estará a trabalhar num modelo de auscultador para atualizar os seus populares earbuds.

A imagem foi partilhada pelo site chinês 52audio onde é afirmado que esta peça faz parte dos novos “AirPods 3”. O design destaca-se pro ser semelhante à versão Pro dos auscultadores da Apple.

Segundo o que é apresentado, as linhas da parte superior do auscultador, assim como do suporte da caixa de transporte e recarga, parecem ter pequenas alterações face ao que já existe. Provavelmente este será o tal modelo dos “AirPods Pro” light, a linha mais barata deste produto.

AirPods Pro são um produto de sucesso para a Apple

Apesar de não haver mais detalhes, a imagem corrobora o relatório recente da Bloomberg sobre os próximos novos modelos de AirPods. Isso sugere que a Apple está a trabalhar em dois novos AirPods, incluindo os AirPods de terceira geração para substituir a segunda geração atual como o modelo mais barato.

O design dos AirPods básicos atualizados será semelhante ao atual AirPods Pro, ganhando uma haste mais curta e as almofadas de silicone substituíveis. A Apple procura também aumentar a performance da bateria para ter mais autonomia.

Embora o design provavelmente seja o mesmo do AirPods Pro, os novos AirPods 3 não terão recursos avançados como Cancelamento Ativo de Ruído. Portanto, em breve iremos ver eventualmente dois novos modelos, a evolução dos Pro e a substituição do modelo de entrada de gama.

