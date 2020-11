Mi Box 4S Pro: a primeira box da Xiaomi compatível com 8K

As Mi Box da Xiaomi são um produto bastante popular muito pelas especificações que oferecem a um preço acessível. Além disso, tem integrado o sistema Android TV, muito procurado pelos utilizadores.

Depois do lançamento da Mi Box 4S e do Mi TV Stick, eis que a empresa dá o passo para o 8K, com a Mi Box 4S Pro.

Xiaomi Mi Box 4S Pro: chegou a primeira Mi Box para o universo 8K

A Xiaomi acabou de revelar uma nova box de TV. Basicamente, trata-se de uma nova versão da sua Mi Box 4S, mas que agora suporta reprodução de vídeo a 8K. Já existem algumas no mercado com tal capacidade, mas a verdade é que também ainda não é um formato muito popular, apesar de estar em crescimento.

A nova box oferece ligação HDMI, USB e AV e vem com controlo remoto. Evidentemente, tem também Bluetooth 5.0.

Neste caso, não temos Google Assistant porque o equipamento vem com MIUI para TV. No entanto, estamos perante o lançamento da versão chinesa. Se for lançada para o mercado global é provável que a Xiaomi lhe coloque Android TV. Esta é uma informação que ainda não é garantida.

Esta versão tem 16 GB de armazenamento interno e 2 GB de RAM. A versão 4S apenas disponibiliza 8 GB de armazenamento interno.

Quanto ao preço, para já apenas há indicação do valor na moeda chinesa Yuan. Custa então 399 yuan, cerca de 51 € à taxa de câmbio atual. Estará disponível a partir de dia 11 deste mês.