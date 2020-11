Astro’s Playroom, uma aventura de Nova Geração

Astro’s Playroom é um jogo que vem instalado em todas as Playstation 5, cujo unboxing tivemos o prazer de fazer aqui. Trata-se de um título de plataformas, mas que acima de tudo, representa a primeira experiência na nova consola.

Apesar de ainda só podermos jogar um único nível de Astro’s Playroom (Cooling Springs), já se percebem alguns aspetos interessantes do jogo e… do DualSense.

Todas as Playstation 5 virão com um pequeno herói pré-instalado. Trata-se do personagem principal de Astro’s Playroom, que é um jogo de plataformas, extremamente divertido e colorido e que representa algo mais que aquilo que se vê à primeira vista.

Tivemos o prazer de experimentar o nível Cooling Springs de Astro’s Playroom que, tal como podem ver nas seguintes linhas, trata-se de uma excelente forma de entrar no novo mundo da Playstation 5.

Tal como referimos mais acima, apenas pudemos jogar o nível Cooling Springs (Fontes de Refrigeração), no entanto, e apesar de se completar em menos de uma hora, já nos permite ter uma ideia bastante concreta sobre algo mais: o DualSense.

Creio que se pode caracterizar Astro’s Playroom como um dueto, no qual os artistas principais são, por um lado o herói do jogo, Astro, e por outro, o novo comando DualSense.

Astro’s Playroom

Em Astro’s Playroom (no nível Cooling Springs), controlamos Astro, um robot que teve a sua estreia em Astro Bot Rescue Mission, para VR.

Neste nível (Cooling Springs), Astro explora um sistema de refrigeração gigante, passando pelos vários componentes desse sistema e ultrapassando vários obstáculos pelo caminho, recorrendo a várias features do DualSense.

Astro’s Playroom é um jogo de plataformas no qual Astro evolui ao longo do nível e vai apanhando moedas Playstation à medida que avança.

Com algum combate à mistura, simples e não muito exigente, o jogo vai também permitindo sentir as novas formas de jogabilidade permitidas pelo novo DualSense. Mas já lá vamos…

A jogabilidade é simples e Astro consegue correr, saltar (com opção de pairar), atacar e em certas secções de Cooling Springs, até pode deslizar sobre o gelo ou nadar.

Astro pode ainda em certas ocasiões vestir um fato de robot que se desloca através de uma mola que tem em vez de pés, sendo impulsionado pela pressão (variável) do gatilho R2. A adaptação é rápida e não deixa de ser interessante ver como o gatilho reage, fazendo uma pressão oposta à nossa força de forma gradual, permitindo assim um maior controlo do impulso a dar.

Além das moedas que se encontram espalhadas nos cenários, existem ainda escondidos certos colecionáveis (chamados de Artefactos) que representam algo mais profundo.

Com efeito, estes Artefactos que encontramos em Cooling Springs, são especiais. Isto, pois tratam-se de miniaturas tridimensionais de acessórios e componentes da Playstation 3 meticulosamente reproduzidos, naquilo que é uma sentida homenagem a essa consola, tão importante na história da marca Sony Playstation.

Entre os Artefactos encontrados, podem-se ver o Playstation Eye ou a pistola Playstation Move, culminando numa miniatura da própria Playstation 3. Cooling Springs representa uma celebração à Playstation 3.

Por fim, Astro’s Playroom apresenta ainda algumas insinuações a outros jogos do Universo Playstation. Vejam nas imagens que partilhamos ao longo do artigo, a ver se descobrem alguma…

No entanto, Astro não é o único ator principal neste jogo…

DualSense

Astro’s Playroom serve também como anfitrião na apresentação de outra estrela, que se espera poder vir a brilhar por muito tempo: o novo comando DualSense.

Este novo comando corresponde à evolução do DualShock 4 e conforme podem ver nas linhas que se seguem, é claramente uma evolução séria, sendo um comando de primeira categoria.

A primeira sensação é que o Dual Sense é um comando mais robusto em relação ao DualShock 4. É um pouco mais pesado, mas acaba por ser mais ajustado à mão. Mais ergonómico que o seu antecessor, apresenta ainda uma textura ligeiramente mais rugosa e, como tal, mais aderente.

Um dos aspetos mais importantes do DualSense, são os seus gatilhos de pressão variável. Tal como referi mais acima, no caso de Astro’s Playroom (no nível Cooling Springs) existe uma altura do jogo em que Astro veste um equipamento que usa uma mola como modo de locomoção. A pressão na mola é controlada pela pressão de R2. Quanto maior a pressão, maior o impulso e é claramente notória essa diferença de resistência, criando uma maior sensação de controlo dos nossos inputs.

Por outro lado, o novo sistema de feedback háptico que o DualSense apresenta, é também colocado à prova no decorrer do nível de Cooling Springs, de Astro’s Playroom. A Sony prometeu e a Sony cumpriu. Com o DualSense a sensação de vibração e feedback que o comando nos transmite é diferenciada consoante o que se passa e é algo na qual todo o comando reage.

Por exemplo, sentimos os efeitos de Astro a saltar numa prancha de piscina, ou quando desliza por um tubo escorregadio, ou escorrega pelo gelo… são sensações distintas, não sendo apenas uma vibração igual para todos os eventos.

Sentimos ainda a tensão quando puxamos um dos cabos coloridos do jogo. Fantástico e com potencialidades brutais…

Durante o nosso percurso de Cooling Springs, é ainda dado a explorar outra propriedade do DualSense, que poderá dar uso a situações bem interessantes no desenvolvimento de jogos: uso do microfone. Sim, leram bem, o uso do microfone. No entanto, não é da forma como podem estar a pensar. Isto, pois existe uma secção em que temos de soprar para o microfone do comando para provocar vento no jogo.

A coluna integrada no DualSense faz um trabalho fenomenal na criação de efeitos de som que nos dão uma sensação de ambiente circundante. Ou seja, em simultâneo aos sons que vêm da televisão, ouvem-se ainda outros sons da coluna do DualSense que acrescentam ainda maior profundidade ao que se vê. Por exemplo, os passos de Astro, provêm do DualSense, dando liberdade à televisão para os restantes efeitos sonoros.

Em forma de resumo, este nível Cooling Springs de Astro’s Playroom é uma excelente forma de se apresentar a consola, o jogo e, principalmente, o DualSense.

A ideia geral que fica é que o DualSense é um fantástico pedaço de tecnologia e um passo de gigante qualitativo, quando comparado com o DualShock 4.

Resta-nos apenas imaginar o que o futuro trará, pois, o potencial é… imenso!