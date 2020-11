One more thing: Apple tem novo evento dia 10 de novembro

Apesar da situação pandémica, a Apple continua forte na inovação. A empresa tem vindo a desvendar e a colocar no mercado os seus novos equipamentos que marcarão mais uma era.

Depois de ter já realizado 2 eventos, a gigante de Cupertino anunciou agora um terceiro Será a 10 de novembro! Saibam o que a empresa da maça poderá revelar.

É já no próximo dia 10 de novembro que a Apple realizará mais um evento para apresentar produtos. Este deverá ser o último evento de 2020, depois de a empresa já ter apresentado o novo iPad 8, o Apple Watch 6 e de recentemente os novos modelos do iPhone 12.

A Apple anunciou agora o evento “One More Thing” para 10 de novembro, onde a empresa anunciar provavelmente os seus primeiros Macs baseados em Arm que rodam com chips Apple Silicon em vez dos processadores Intel que a empresa usa desde 2005.

De salientar também o uso da expressão “One More Thing”. A última vez que a Apple usou a frase foi para o anúncio do iPhone X em 2017.

A Apple revelou que iria trocar os processadores da Intel por seus próprios CPUs Apple Silicon em junho na WWDC, prometendo que os primeiros computadores quer iriam usar chips baseados em Arm seriam lançados mais tarde em 2020. A empresa referiu que pode conseguir melhor desempenho com menor consumo de energia e usando tecnologia própria.

Embora existam rumores de que a Apple irá apresentar um MacBook já com este CPU, as ambições da empresa são que toda a sua linha de produtos use chips da Apple.

Além dos novos Macs com chip Apple, também é provável que no evento seja anunciada a versão final do macOS 11 Big Sur, que foi anunciado na WWDC e está em beta há meses.