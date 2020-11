Trilogia World of Assassination termina em 2021, com Hitman 3

O tão aguardado final para a trilogia “World of Assassination” encontra-se ao virar da esquina, que é o mesmo que dizer, ao virar do ano.

Isto, pois será em 2021 que o Agente 47 vai chegar com Hitman 3, em desenvolvimento pelos estúdios nórdicos da IO Interactive.

O assassino mais conhecido do Mundo prepara-se para encerrar mais uma etapa na sua carreira de assassinatos e matanças. 2021 vai ser o ano em que Hitman 3 vai encerrar a trilogia “World of Assassination”, naquele que será um marco para o Agente 47.

Isto, pois, será em Hitman 3 que vamos poder finalmente ver e participar nos assassinatos do Agente 47, vendo a ação pelos seus próprios olhos. Graças ao VR, vamos finalmente quase poder sentir na nossa pele, toda a emoção que o Agente 47 sente quando elimina alguém.

O Agente 47 regressa em 2021, para um dos mais importantes contratos da sua carreira e levará consigo os jogadores numa viagem à volta do Mundo.

Com o apoio de Diana Burnwood da Agência, o Agente 47 une forças com Lucas Grey, o seu amigo de longa data. A sua ultima missão consiste em eliminar os responsáveis pela organização secreta: Providence.

No entanto, as coisas não são assim tão simples e por vezes os caçadores tornam-se em presas no calor da ação. Por isso, Agente 47 terá de ter particularmente atenção a todo e qualquer passo que dê.

Assim que esta derradeira missão estiver concluída, nunca nada mais irá ser o mesmo.

Segundo a IO Interactive podemos esperar que, cada localização onde Hitman 3 decorre, se encontra o mais meticulosamente recriadas e, com isto, que ofereça uma grande variedade (realista) de oportunidades para fazer o nosso trabalho.

Os jogadores terão uma liberdade total dentro dos cenários das missões para completar os seus objetivos, mas, atenção. As pessoas à nossa volta vai reagir a cada ação nossa. Não há uma forma mais correta ou mais errada para fazer o trabalho. Cada jogador é livre de experimentar e testar novas abordagens, sendo essa um dos principais pontos fortes do jogo.

Pré-Reserva

Todos os jogadores que pré-reservarem qualquer uma das edições de Hitman 3 (nos retailers participantes da iniciativa) receberão um Trinity Pack.

Trata-se de um pack com conteúdo especial que inclui, 9 items ingame como fatos, pastas e armas da trilogia World of Assassination trilogy.

Adicionalmente, quem reservar a edição física de Hitman 3 Deluxe Edition receberá ainda conteúdo exclusivo para o jogo, assim como conteúdo de “behind-the-scenes”, incluindo:

Deluxe Escalation Contracts

Deluxe Suits and Items

Digital Soundtrack (internet access required)

Digital “World of HITMAN” Book (internet access required)

Director Commentary (Mission Introduction)

Por fim, a IO Interactive confirmou ainda que quem possua Hitman 3 poderá ainda fazer o upgrade para a Próxima Geração sem custos adicionais.

Assassinato pelos olhos do Agente 47

Hitman 3 vai ainda, transformar-se num marco para a série, pois pela primeira vez vai possibilitar aos jogadores, ver pelos olhos do Agente 47.

Graças à capacidade do Playstation VR, vamos poder finalmente, ver pelos olhos do Maior Assassino do mundo dos videojogos e sentir aquele frenesim, quando olhamos nos olhos do nosso alvo, imediatamente antes de o eliminar. Tem tudo para ser fantástico.

Mais de 20 localizações do universo World of Assassination, já suportam o VR, quando jogadas em Hitman 3, pelo que a IO Interactive já revelou que os jogadores poderão importar para Hitman 3, algumas dessas localizações dos jogos anteriores.