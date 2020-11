É verdade. O mundo acabou de conhecer o iPhone 12 e já se anda a pensar no que pode surgir daqui a um ano. Os primeiros rumores começam a chegar, baseados no primeiro protótipo do smartphone.

Se já surgiram notícias de que o Touch ID, com leitura da impressão digital no ecrã, poderia surgir na próxima geração de smartphones, agora esta nova informação afasta tal ideia.

Ainda agora foi lançado o iPhone 12 e já se quer perceber o que é que a Apple vai preparar para o futuro. É claro, que é o mercado a mostrar-se tal e qual como é. Já não há tempo para parar e refletir. É preciso estar sempre a criar e partilhar com o mundo.

Na verdade, estes não são os primeiros rumores apontados ao iPhone 13, no entanto, parecem ser um pouco mais concretos.

O regresso do Touch ID?

Desde 2019 que se anuncia o regresso do Touch ID. Primeiro para o iPhone, depois para o relógio Apple Watch Series 6. Para este último já comprovámos que as previsões estavam erradas.

No entanto, para o iPhone de 2021 tudo está em aberto. O smartphone que deverá chegar entre setembro e outubro, o iPhone 13, é apontado como um possível candidato à inclusão do Touch ID novamente. Este seria o primeiro Touch ID da Apple a estar integrado no ecrã OLED.

Apesar dos rumores, há agora a informação de que tal não deverá acontecer. A serem preparados os primeiro protótipos, surge assim a informação, através do Twitter, que o próximo iPhone 13 será muito semelhante ao iPhone 12 em termos de design e construção e que apenas terá “alguns extras”.

Além desta informação, é ainda deixado um “teaser”. O iPhone 13 não terá então o Touch ID por baixo do ecrã.

Nada mais é referido, contudo, o leaker deixa o alerta de que em breve trará mais novidades. Está aberta a época das especulações, rumores e, claro, muitas certezas.