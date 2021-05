Mate X2: o dobrável da Huawei sobreviveu com distinção a teste de durabilidade

O novo smartphone dobrável da Huawei chegou no final do mês de fevereiro com muitas novidades. Designado Mate X2, este telefone deu continuidade aos modelos anteriores Mate X e Mate Xs.

Este equipamento foi agora submetido a um desconcertante teste de durabilidade, mas passou com toda a distinção.

Quando há algum smartphone novo no mercado, é comum este passar por diversos testes que comprovem a sua durabilidade. Ou, pelo contrário, exponham as suas fragilidades.

Estes testes permitem ainda incrementar a confiança de potenciais consumidores que, assim, percebem quais os modelos mais resistentes do mercado.

Claro que, à primeira vista, há alguns telefones que nos parecem mais fortes do que outros. No entanto, quando falamos de dobráveis, a maioria de nós fica com a sensação que de resistentes têm muito pouco. Mas será mesmo assim?

Huawei Mate X2 passa com distinção a teste de durabilidade

O novo dobrável da Huawei Mate X2 foi submetido ao medonho teste de durabilidade do conhecido canal do YouTube JerryRigEverything. O youtuber Zack fez tudo e mais alguma coisa para pôr à prova este telefone que custa cerca de 2.500 euros.

Mas o resultado é, de facto, admirável, e o mais recente dobrável da marca chinesa passou com distinção ao teste, praticamente sem qualquer dano.

São pouco mais de 9 minutos de um vídeo em que o Mate X2 é torturado de várias formas, com unhas, x-atos, arranhões, isqueiros, areia, entre outros. Mas perto do minuto 7:40 podemos assistir a momentos verdadeiramente arrepiantes onde Zack testa ao máximo as dobras do smartphone da Huawei.

Vejam o vídeo:

Conseguiram ver até ao fim sem se contorcerem? Bem, talvez até nesta ginástica o Huawei Mate X2 se saia melhor do que nós. E este teste também então mostra que os novos modelos estão cada vez mais robustos e bem construídos.

Assim, se está a pensar comprar este telefone, podemos então concluir que terá nas mãos um equipamento bastante resistente.

