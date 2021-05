Tales of Arise recebeu data de lançamento oficial

Em comunicado recente, a Bandai Namco revelou oficialmente a data de lançamento de Tales of Arise, naquilo que representa o regresso de uma das séries mais importantes da marca.

Venham saber quando é lançado este JRPG da Bandai.

Tales of Arise, marca uma nova entrada nos Contos da Série que tem vindo a construir um legado há mais de 25 anos e a próxima evolução para a franquia JRPG. Trata-se de uma série de jogos bastante importante para a Bandai.

Os jogadores ficarão imersos na história de Rena, a estrela que tem governado o planeta Dahna com punho de ferro nos últimos 300 anos. Os renans têm vindo a esgotar os recursos naturais de Dahna, escravizando a maior parte da população do planeta para o fazer.

Este conto, revela a luta para libertar Dahnans do seu destino e será vivido através dos olhos de Alphen, um Dahnan, homem da máscara de ferro, que luta para libertar o seu povo, e Shionne, uma menina de Rena, que está a fugir dos seus compatriotas. Eles serão acompanhados durante a sua jornada por várias personagens, como Rinwell e Law, que os ajudarão na sua luta pela liberdade.

Tales of Arise transportam o ADN da franquia enquanto empurram o envelope mais além, com a utilização de “Atmospheric Shader” dos estúdios Bandai Namco, que adicionam um novo toque aos gráficos fazendo com que estes pareçam desenhados à mão. Isto irá melhorar a imersão dos jogadores, juntamente com um mundo novo mais vivido onde explorarão numerosos biomas.

O combate também evoluiu, adicionando mais efeitos diretos e ataques para proporcionar uma melhor sensação de espetáculo e feedback mais direto dos jogadores com base nas suas ações.

“Queremos que Tales of Arise representem um novo marco para os Contos da Franquia“, disse Yusuke Tomizawa, Produtor de Tales of Arise, da Bandai Namco.

Yusuke adiantou ainda que “O jogo tem uma nova direção artística, aproveitando ao máximo o Motor Irreal e o nosso recém-desenvolvido “Atmospheric Shader” para aumentar a qualidade gráfica e fazer com que os jogadores se sintam como se estivessem numa pintura.

Com uma história mais madura e que atinge temas mais essenciais do que os jogos anteriores, esperamos que os jogadores estejam totalmente imersos na jornada de Alphen e Shionne. Mal podemos esperar que possas jogar o jogo ainda este ano.”

Os jogadores que comprarem o jogo para a PlayStation 4 poderão fazer upgrade gratuitamente para a PlayStation 5. Para os jogadores da Xbox, Tales of Arise será um Double Pack de gerações cruzadas que contém as versões Xbox One e Xbox Series X.

Tales of Arise estará disponível a 10 de setembro de 2021 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.