Presidente da China diz que apoia o desenvolvimento da Tesla no país

Já sabemos que Elon Musk tem uma relação próxima com a China e isso também lhe tem trazido muitos frutos (assim como algumas críticas). E as mais recentes notícias indicam que o presidente chinês Xi Jinping disse que a China apoia o desenvolvimento da Tesla no país asiático.

Xi Jinping apoia o desenvolvimento da Tesla na China

De acordo com as notícias avançadas pela agência Reuters, o presidente chinês Xi Jinping disse a Elon Musk que apoia o desenvolvimento da Tesla na China. As declarações feitas pelo executivo do país asiático foram conhecidas através de um comunicado divulgado nesta quinta-feira (16) pela conta da fabricante de carros elétricos na rede social chinesa Weibo.

Tal como se esperava, no comunicado Elon Musk expressou a sua gratidão pelo gesto de Xi Jinping e ainda elogiou o rápido desenvolvimento do novo setor de veículos energéticos na China. Segundo a Reuters, o presidente da China reuniu com o dono da Tesla no dia 15 de novembro, em São Francisco, na Califórnia (EUA).

A Tesla é a marca mais popular no segmento dos carros elétricos, tendo já no seu catálogo uma grande variedade de modelos para uma variedade de condutores e carteiras. E tendo em conta que muitos condutores não optam pela compra de um EV devido aos seus preços elevados, notícias recentes indicam que a empresa de Elon Musk tem planos para construir um novo carro no valor de 25.000 euros em breve na Alemanha. Outras marcas estão a seguir os mesmos passos, como a Volkswagen que, por exemplo, cujo CEO também acredita que terá carros elétricos de 20.000 euros já na segunda metade da década.