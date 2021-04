Tesla Model Y será o carro mais vendido do mundo em 2023, diz Musk

O CEO da Tesla, Elon Musk, não esconde a ambição que projeta para os seus negócios, bem como a confiança que tem nos seus carros elétricos. Embora não sejam os melhores carros disponíveis no mercado, a marca poderá vir a ter alguns dos seus modelos no pódio de vendas.

Na opinião de Musk, o Tesla Model Y será o carro mais vendido do mundo, em 2023.

Elon Musk: Um CEO ambicioso

Por várias vezes, Elon Musk mencionou que o Model Y tornar-se-ia o modelo mais vendido da Tesla, ultrapassando as vendas combinadas do Model X, Model S e Model 3. Recorde-se que este último é, atualmente, o carro mais vendido no mundo e, por isso, a previsão de Elon Musk mostra-se muito ambiciosa.

Durante a apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021, Musk foi mais longe, alegando que, em 2023, o Model Y será o carro mais vendido do mundo, ultrapassando o japonês Toyota Corolla, que viu entregues 1.134.262 unidades durante o ano de 2020, apesar da pandemia pela COVID-19.

Model Y da Tesla na corrida com os gigantes

Atualmente, o Tesla Model Y é fabricado em Fremont, nos Estados Unidos da América, e na Giga Shanghai, na China. No entanto, também a Giga Berlim, na Alemanha, deverá começar a produzir os modelos, até meados deste ano.

Durante o ano de 2020, a Tesla conseguiu vender mais de 400 mil unidades do Model e do Model Y combinadas. Uma vez que se espera que as vendas aumentem em 50%, nos próximos anos, os dois modelos juntos poderiam atingir 1,5 milhões de unidades, até 2023.

Se a previsão ambiciosa de Elon Musk efetivamente se concretizar, a maioria dessas 1,5 milhões de unidades será, então, do Model Y.

Contudo, pese o facto de o Model 3 ser o mais barato, além de outras duas opções, também elas mais baratas, em desenvolvimento. Mais, o Model Y estará a competir num segmento difícil, com uma multidão de gigantes como a Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen.