Denúncias por burlas com crédito fácil e criptomoedas dispararam

Conforme avançado pelo Banco de Portugal, as denúncias por atividade financeira não autorizada dispararam 83% nos últimos cinco anos, com esquemas de crédito fácil e falsas oportunidades em criptomoedas a dominarem os casos identificados.

Com a evolução da tecnologia, os esquemas online tornaram-se inevitavelmente mais sofisticados, acompanhando o afinar da perícia dos burlões.

Hoje em dia, estes recorrem a métodos verdadeiramente elaborados, explorando falhas técnicas, mas sobretudo aproveitando-se do fator humano, através de mensagens credíveis, identidades digitais falsas e plataformas que imitam quase na perfeição serviços legítimos.

Segundo dados do Banco de Portugal, as denúncias por atividade financeira não autorizada dispararam 83% nos últimos cinco anos, com esquemas de crédito fácil e falsas oportunidades em criptomoedas a dominarem os casos identificados.

Na informação avançada pelo Jornal de Notícias, entre 2021 e 2025, o supervisor bancário instaurou 1710 processos de averiguação, o que corresponde a uma média de 6,5 por semana, número que sobe para nove processos semanais apenas em 2025.

Os dados revelam uma tendência de crescimento contínuo, com especial incidência no último ano. Em 2025, foram abertos 479 processos, mais 45,1% do que em 2024. Anteriormente, em 2021, tinham sido registados 261 processos, número que subiu gradualmente até aos 328 em 2023.

Esquemas mais frequentes prometem crédito rápido

De ressalvar que cada averiguação pode envolver mais do que uma entidade suspeita e que sempre que são detetados indícios de crime, o Banco de Portugal comunica as situações à Procuradoria-Geral da República.

Entre 2021 e 2025, foram feitas 157 comunicações, envolvendo 332 ilícitos criminais. Apesar de um aumento de 25% nas participações entre 2024 e 2025, o total de comunicações caiu 44% no conjunto dos cinco anos. Os esquemas mais frequentes prometem crédito rápido, sem burocracias ou com aprovação garantida, exigindo pagamentos antecipados que acabam por resultar em prejuízo para os consumidores.

As burlas proliferam sobretudo nas redes sociais e afetam, em particular, pessoas em situação económica mais vulnerável.

Neste cenário, o Banco de Portugal e a Deco alertam para a necessidade de confirmar sempre se as entidades estão legalmente autorizadas e para os riscos associados a falsas plataformas de investimento e de criptoativos, que prometem ganhos elevados e garantidos sem qualquer enquadramento legal.

5 formas simples de evitar as burlas com crédito fácil e criptomoedas

Apesar de os burlões estarem cada vez mais sofisticados e de recorrerem a técnicas difíceis de identificar, a verdade é que também os utilizadores estão hoje mais informados e atentos aos sinais de alerta. A crescente literacia digital e a divulgação constante de novos esquemas ajudam a reduzir o risco, desde que haja uma postura crítica e preventiva.

No caso do crédito fácil e das criptomoedas, a cautela é essencial e, por isso, deixamos-lhe cinco dicas simples para evitar as burlas:

Desconfie de promessas de dinheiro rápido ou garantido

Créditos aprovados sem análise ou investimentos em criptomoedas com alegados retornos garantidos são fortes sinais de burla. No mundo financeiro, não existe lucro fácil nem risco zero.

Verifique sempre a entidade

Confirme se a empresa está registada, tem contactos reais e presença online consistente. No caso de créditos, valide se está autorizada pelo Banco de Portugal; nas criptomoedas, verifique se a plataforma é conhecida e regulada.

Nunca pague adiantado

Pedidos de pagamento antecipado para "taxas", "desbloqueios" ou "ativação de conta" são típicos de burlas, tanto em crédito fácil como em falsos investimentos em criptomoeda.

Desconfie de contactos inesperados

Mensagens, chamadas ou anúncios nas redes sociais a oferecer crédito imediato ou oportunidades exclusivas em criptomoedas devem ser encarados com cautela, sobretudo quando criam pressão para decidir rapidamente.

Proteja os seus dados pessoais e financeiros

Nunca partilhe documentos, códigos, palavras-passe ou chaves de carteiras digitais. Burlões usam essa informação para roubar dinheiro ou assumir o controlo das contas.

Leia também: