PplWare Mobile

Denúncias por burlas com crédito fácil e criptomoedas dispararam

· Criptomoeda 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Zé Fonseca A. says:
    16 de Janeiro de 2026 às 11:45

    credito facil basta abrir a app do banco, está lá sempre X de credito em menos de 24h

    Responder
    • Manuel da Rocha says:
      16 de Janeiro de 2026 às 12:59

      Problema são os 18,9% de juros… ou os 33%, de pagamento, até 30 dias, depois de usado. Fora os 198000 milhões, em comissões, anuais, que a banca recebe.
      As financeiras, são iguais.
      Depois, há os 200000 milhões, de perfis online, com fotos “verdadeiras” que dizem ter recebido 50000 euros, com juros de 1% a 10 anos, e o pessoal, novo e velho, acredita.

      Responder
  2. Redin says:
    16 de Janeiro de 2026 às 12:57

    A literacia financeira é transversal a qualquer ativo. O estado é responsável pela forma como os seus cidadãos usam as suas finanças e quando promovem esquemas do estilo raspadinha e tantos outros sistemas de apostas e casinos com a sua autorização não estão a contribuir nada para a formação individual.
    Bitcoin é de longe o melhor ativo financeiro que alguma vez a humanidade criou e os seus cidadãos estão permanentemente a perder a melhor oportunidade das suas vidas para fazer uma poupança real e sustentabilidade para as suas aposentadorias. Até a segurança social (que é uma fraude em estilo pirâmide) se iria beneficiar.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube