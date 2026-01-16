Estudantes lançaram uma câmara subaquática perto dos Açores e ficaram impressionados!

A vida marinha pode ser verdadeiramente impressionante e que o digam estes estudantes. Após menos de 10 minutos, o que viram com a sua câmara subaquática, no Oceano Atlântico, perto dos Açores, maravilhou-os!

Durante uma viagem de campo aos Açores, no verão, um grupo de estudantes universitários da Universidade de Exeter instalou uma câmara de vídeo subaquática remota, ou BRUV, com isco. O objetivo era ver os peixes predadores, ou até tubarões-azuis, que podem ser encontrados naquelas águas no verão.

Após lançarem a sua câmara subaquática, os estudantes ficaram impressionados com a vida marinha que o dispositivo captou: em menos de 10 minutos, viram aproximar-se um grupo animado de golfinhos e pelo menos um tubarão, conforme contado.

Esta foi uma instalação realmente especial.

Disse Phil Doherty, professor de ciências da conservação marinha na Universidade de Exeter, Campus Penryn, acrescentando que "houve uma enorme atividade e vida" nos dias em que os estudantes colocaram as câmaras.

Estudantes ficaram impressionados com a vida marinha dos Açores

Conforme contado, primeiro, viram golfinhos-pintados-do-atlântico: "Pudemos ouvir os seus assobios antes de aparecerem em grande número na câmara". Quando os golfinhos terminaram de brincar, afastaram-se.

Entretanto, "ficou tudo silencioso", até que, alguns minutos depois, "um grande tubarão-azul apareceu do nada, coçou-se na plataforma e verificou o isco".

Os Açores estão situados em águas incrivelmente profundas, mas têm uma alta densidade de montanhas submarinas que criam pontos de biodiversidade, atraindo grandes espécies migratórias.

Explicou o professor, esclaracendo o motivo pelo qual o arquipélago é conhecido pela sua espetacular vida marinha.

Naquela região, misturam-se muitas correntes oceânicas diferentes, pelo que "os Açores são um centro de atividade para grandes vertebrados marinhos, especialmente baleias e golfinhos".