Autoridade Tributária e Aduaneira lança novidade importante!
A Autoridade Tributária e Aduaneira usou os seus canais nas redes sociais para lançar uma novidade importante. Saiba do que se trata.
Os prazos das comunicações associadas ao IRS foram harmonizados e passam a ser mais simples de memorizar.
Estas comunicações podem agora ser efetuadas até ao final do mês de fevereiro.
Autoridade Tributária e Aduaneira: o que muda na prática nas datas?
- Menos datas diferentes para decorar
- Mais clareza no cumprimento das obrigações
- Menos risco de atrasos e penalizações
Organize a sua documentação e aproveite este novo calendário fiscal mais simples.
Atenção: Este ano como o dia 28 de fevereiro é um sábado, o prazo passa para dia 2 de março. Consulte todas as obrigações no folheto “IRS Principais Prazos disponível” no Portal das Finanças.
