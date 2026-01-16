Autoridade Tributária e Aduaneira lança novidade importante!

A Autoridade Tributária e Aduaneira usou os seus canais nas redes sociais para lançar uma novidade importante. Saiba do que se trata.

Os prazos das comunicações associadas ao IRS foram harmonizados e passam a ser mais simples de memorizar.

Estas comunicações podem agora ser efetuadas até ao final do mês de fevereiro.

Autoridade Tributária e Aduaneira: o que muda na prática nas datas?

Menos datas diferentes para decorar

Mais clareza no cumprimento das obrigações

Menos risco de atrasos e penalizações

Organize a sua documentação e aproveite este novo calendário fiscal mais simples.

Atenção: Este ano como o dia 28 de fevereiro é um sábado, o prazo passa para dia 2 de março. Consulte todas as obrigações no folheto “IRS Principais Prazos disponível” no Portal das Finanças.

