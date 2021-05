Venda de carros disparam 63% na Europa! Quem vendeu mais?

As vendas de carros voltaram a crescer! Se há segmento que teve enormes quebras nesta pandemia foi o segmento automóvel! As quebras foram enormes e a expectativa é muita mês a mês. Os dados de fevereiro foram maus, mas março já revela crescimento.

As vendas de carros disparam 63% na Europa o que são excelentes notícias. E em Portugal? Conheça o TOP 1o de carros mais vendidos na Europa.

Volkswagen Golf, Volvo XC40 e Tesla Model 3 lideram TOP 10 de carros mais vendidos…

Fevereiro de 2021 foi um mês mau! Em Portugal foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar no nosso país, apenas 8.311 carros ligeiros de passageiros. Tal valor significa menos 59% do que em igual mês do ano anterior. O mês de março já foi diferente e as vendas cresceram 19,8% o que significa que o mercado automóvel poderá retomar o crescimento.

Relativamente ao comércio europeu, o crescimento foi de 63%, uma percentagem muito positiva tendo em conta os últimos meses.

Segundo um estudo da Jato, o carro mais vendido foi o Volkswagen Golf tendo sido comercializadas 26 265 unidades. Na segunda posição aparece o Peugeot 208 com 25 420 unidades vendidas. O Tesla Model 3 também está na lista, na quarta posição, com 23 755 ombreando com os veículos tradicionais.

Relativamente aos PHEV (híbridos plug-in ), o mais vendido em março foi o Volvo XC40, tendo sido vendidas 5364 unidades. Na segunda posição aparece o Peugeot 3008 com 4673 unidades vendidas. Na terceira posição está o Renault Captur com 4355 unidades. A fechar o TOP 10 está a VW Passat com 3273 unidades vendidas.

Relativamente aos BEV (veículos totalmente elétricos), o ranking é liderado pelo Tesla Model 3 com 23 616 unidades. Na segunda posição está o Hundai Kona com 5650 unidades e na terceira posição está o Renault Zoe com 5373 unidades vendidas. Na última posição dos BEV está o Fiat 500, com 3415 unidades vendidas.