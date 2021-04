Muito para além dos smartphones e dos tablets, a Samsung aposta forte em áreas como os computadores portáteis, onde tem já muitas propostas interessantes e adaptadas a qualquer situação do dia a dia.

Para reforçar ainda mais esta oferta e diversificar a oferta da Samsung, a marca revelou uma novidade. O Galaxy Book é uma realidade e vem equipado com uma escolha de hardware muito interessante, para uma excelente experiência de utilização.

A Samsung revelou o seu novo Samsung Galaxy Book, um computador de elevado desempenho com design premium ultrafino e a tecnologia mais recente do mercado. Ao longo do ano passado, os PCs tornaram-se uma verdadeira tábua de salvação para a sociedade seja para utilização pessoal como profissional.

O novo Samsung Galaxy Book

O Samsung Galaxy Book oferece um poderoso processador Intel Core de 11.ª geração, que oferece um desempenho incomparável e recursos gráficos disruptivos para tornar a sua experiência mais rápida, suave e simplificada.

Este novo dispositivo foi desenhado para oferecer também uma experiência de interligação a todo o ecossistema Samsung Galaxy, com foco na alternância perfeita entre os dispositivos Galaxy para garantir que todos trabalham em conjunto.

O Galaxy mais poderoso até ao momento

O Samsung Galaxy Book inclui o processador Intel Core de 11.ª geração, com gráficos Intel Iris Xe, combinando uma velocidade inigualável com capacidades gráficas disruptivas, quer precise do seu Galaxy Book para jogos ou para editar fotografias e vídeos.

Em qualquer um dos casos, a experiência será rápida, suave e fácil. Para melhorar o seu desempenho, o Galaxy Book inclui também 2 USB C-Type 2 USB 3.2, 1 HDMI, 1 Micro SD, 1 HP e uma ranhura de segurança.

Design premium por dentro e por fora

Medindo 15,4 mm e pesando 1,59 kg, o Samsung Galaxy Book é fino e leve, tornando-se muito vantajoso em termos de portabilidade. O corpo de alumínio proporciona rigidez e durabilidade, além de ter um acabamento elegante e de qualidade, disponível em duas cores, Mystic Blue e Mystic Silver. Além disso, o ecrã de 5,4mm proporciona um cenário imersivo para jogos, streaming e navegação na Internet.

Conforto na utilização

Como o trabalho “híbrido” se está a tornar uma realidade cada vez mais frequente, as videochamadas e uma bateria de longa duração são uma peça chave para o dia de qualquer pessoa. O Samsung Galaxy Book vem com uma bateria de 54Wh, oferecendo-lhe a liberdade de trabalhar sem quaisquer preocupações.

A par disto, o carregador USB-C de 65W permite que o seu Galaxy possa ser carregado com um único cabo. Combinado com o Cancelamento Inteligente de Ruído, que elimina o ruído ambiente do seu microfone, com o Galaxy Book será visto e ouvido com clareza. Assim, o Samsung Galaxy Book oferece-lhe o apoio de que necessita para qualquer ambiente de trabalho, em qualquer altura.

Disponibilidade

O Samsung Galaxy Book vai estar disponível nos países selecionados em Mystic Blue e Mystic Silver. Infelizmente, como tem sido habitual nos últimos anos, não vai estar disponível em Portugal.