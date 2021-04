Criptomoeda Chia já tem uma pegada de 1.14 Exabytes de armazenamento

Chia é a mais recente novidade no mundo das criptomoedas, e parece que o seu sucesso será garantido. Trata-se de uma moeda digital ecológica que pode ser minerada através de discos HDD e SSD.

Segundo as mais recentes informações a Chia já detém uma pegada de 1.14 Exabytes de armazenamento.

Se ainda não conhece esta criptomoeda e é a primeira vez que está a ouvir falar, vamos deixar um pequeno resumo.

Chia é uma moeda digital que foi criada por Bram Cohen, criador do BitTorrent. Destaca-se por poder ser minerada através de discos HDD e SSD. E por conseguir um menor consumo de energia e permitir a mineração com equipamentos mais baratos do que as GPUs. Em suma, trata-se de uma moeda ecológica.

A criptomoeda, popular sobretudo na China, já fez disparar o preço dos discos HDD. No entanto, recentemente, a fabricante Galax alertou que vai invalidar a garantia dos seus SSDs caso estes sejam utilizados para minerar Chia.

Chia já conta com uma pegada de 1.14 Exabytes de armazenamento

De acordo com dados recentes, em apenas quase um mês o espaço de armazenamento destinado à mineração de Chia aumentou de 120 Petabytes para 1.143 Petabytes. Ou seja, falamos de 1.14 Exabytes, o equivalente a cerca de 1.140.000 Terabytes ou 63.333 discos rígidos de 20 Terabytes.

Tal justifica-se com o facto de a Chia ser uma criptomoeda que usa o espaço de armazenamento dos sistemas de ‘cultivo’ para armazenar um conjunto de número criptográficos designados de ‘parcelas’.

Assim, em vez de um método de “proof work”, a Chia usa o modelo “prova de tempo e espaço”, através da utilização do armazenamento de disco para os negócios. Portanto, os requisitos de energia usados na mineração da Bitcoin e Ethereum, são substituídos pela capacidade de armazenamento.

Segundo os dados, atualmente cada ‘lote’ para minerar, ou cultivar, a criptomoeda Chia requer cerca de 356,6 GB de espaço de armazenamento e 4 GB de RAM. Ou seja, caso pretenda armazenar 100 lotes, o utilizador precisa de um sistema com 35 TB de espaço e 400 GB de RAM.