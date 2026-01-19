Lufthansa tem novas regras para o transporte de powerbanks e baterias

Após um incêndio causado por um carregador portátil no compartimento superior de um avião da South Korean Air Busan, em janeiro de 2025, as companhias aéreas estão a tomar medidas para minimizar os riscos, nomeadamente a alemã Lufthansa.

Sob pressão para endurecer as regras, após vários incêndios causados por esse tipo de dispositivo, a companhia aérea alemã Lufthansa anunciou novas restrições ao transporte de carregadores portáteis, ou powerbanks, e baterias a bordo dos seus aviões.

Após um incêndio causado por um carregador portátil no compartimento superior de um avião da South Korean Air Busan, em janeiro de 2025, a Lufthansa está a liderar o estreitamento das regras, com novas políticas.

Novas regras para powerbanks e baterias

Embora sejam permitidos na bagagem de mão e as regras que proíbem a sua colocação na bagagem de porão permaneçam inalteradas, a partir de agora, os passageiros a bordo não podem carregar os seus dispositivos através dos sistemas de infotainment ou usar as baterias para carregar os seus dispositivos pessoais.

Daqui em diante, os passageiros devem carregar os seus dispositivos antes do voo ou utilizar as portas USB dedicadas do avião.

Além disso, destaque para as seguintes mudanças:

Os carregadores portáteis deixam de poder ser guardados no compartimento superior da cabine, devendo ser transportadas pelo próprio passageiro ou guardados na bagagem sob o assento.

As baterias estão agora limitadas a uma capacidade máxima de 100 watts-hora, ou 27.000 mAh. Aqueles que desejarem viajar com baterias maiores têm de notificar a companhia aérea com antecedência e obter aprovação, com o incumprimento a resultar no confisco e destruição dos dispositivos.

Cada passageiro passa a poder transportar apenas dois carregadores portáteis durante o voo.

Segundo um porta-voz da companhia aérea, esta mudança na política da Lufthansa resultou das recomendações da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (em inglês, EASA).

As regras aplicam-se a todos os voos da Lufthansa, bem como aos voos operados por companhias aéreas pertencentes ou afiliadas à empresa, incluindo Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss, e Air Dolomiti.

Ainda que transportar powerbanks e baterias seja geralmente seguro, considerando que são seguidas todas as regras, a Lufthansa adotou medidas preventivas.

A companhia aérea está a reforçar a necessidade de transportar esses dispositivos na bagagem de mão e a limitar a sua capacidade, por forma a reduzir o risco e garantir a segurança de passageiros e tripulação.