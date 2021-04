Criptomoeda Chia faz triplicar o preço dos discos HDD na China

Chia é uma criptomoeda criada pelo fundador do BitTorrent e que pretende ser mais ecológica do que as restantes. Esta moeda digital necessita de discos HDD e SSD, em vez de placas gráficas, para ser minerada. Desta forma torna-se então mais acessível e amiga do ambiente.

No entanto, as mais recentes informações revelam que, na China, o preço dos HDDs já disparou para o triplo devido à corrida para minerar a moeda Chia.

Depois de tanto falarmos sobre a escassez e o aumento de preços das placas gráficas, em grande parte devido à mineração de criptomoedas como a Ethereum, eis que agora o foco deste segmento mediático está a virar-se para outras moedas e outros equipamentos.

Recentemente demos a conhecer a moeda digital Chia que rapidamente prendeu a atenção dos utilizadores. Criada por Bram Cohen, criador do BitTorrent, destaca-se por poder ser minerada através de discos HDD e SSD. Por isso mesmo, esta criptomoeda designa-se como ecológica. Isto porque oferece um menor consumo de energia ao mesmo tempo que permite a mineração com equipamentos mais baratos do que as GPUs.

Preço dos discos HDD triplicam na China por causa da moeda digital Chia

A criptomoeda Chia tem ganho popularidade entre os consumidores, sobretudo na China. E não tardou até que a maior fabricante chinesa de armazenamento SSD, Asgard, agarrasse a oportunidade e anunciasse que já está a preparar o lançamento de discos SSD específicos para a mineração desta moeda digital.

No entanto há agora mais uma consequência a verificar-se depois da divulgação da Chia. Segundo as informações, a procura por discos rígidos aumentou na China, assim como o preço destes equipamentos.

Os modelos mais afetados são os de nível empresarial com capacidade de 8 TB ou superior. Estes modelos são os mais adequados para a mineração desta criptomoeda e já viram o seu preço triplicar com a popularidade da Chia. Para além disso, o preço dos discos rígidos do setor empresarial “aumentou por hora”.

Por outro lado, os discos mais baratos, de 6 TB das marcas Seagate e Western Digital, já se encontram sem stock há muito tempo, não havendo uma data estimada para a reposição de unidades.