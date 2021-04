Não tem sido simples aos utilizadores gerirem os problemas que as atualizações do Windows 10 têm trazido. Estes acumulam-se e mesmo as soluções que pareciam ser criadas para resolver problemas acabam por trazer ainda mais.

A Patch Tuesday de abril, que resolvia várias falhas de segurança, não escapou a este problema. Agora, e muitos dias depois, há novos relatos de situações anormais com esta atualização. Esta parece ser a segunda vaga de problemas a afetar esta correção da Microsoft.

Problemas graves no Windows 10

A KB5001330 chegou na segunda semana de abril para resolver várias situações de segurança do Windows 10. Estas representavam uma possibilidade para os atacantes explorarem o sistema da Microsoft e conseguir acesso a áreas sensíveis e aos dados dos próprios utilizadores.

Infelizmente, e com esta atualização, surgiram novos problemas que limitam a utilização do Windows 10. Os relatos revelam problemas de desempenho e instabilidade na utilização em jogos. Ao mesmo tempo, há quem se queixe da chegada de BSOD e de problemas nos perfis dos utilizadores.

Novos problemas nesta atualização

A (falsa) esperança dos utilizadores era que estes problemas ficassem restritos a estas situações, mas a verdade é bem diferente. Há novos relatos de falhas e que voltam a limitar a utilização do Windows 10, de forma mais generalizada.

Os utilizadores queixam-se agora de problemas ao instalar esta atualização (KB5001330), revelando que o problema estará na realidade mista. A solução parece ser a remoção deste elemento e a instalação da atualização KB5001330.

Microsoft vai resolver estas situações

Ao mesmo tempo, e agora em ambientes empresariais, surgem novos problemas com esta atualização do Windows 10. Tudo parece estar focado num problema com o DNS e com o acesso a pastas partilhadas. Os relatos mostram que muito em breve, esta falha será resolvida pela Microsoft.

Esta atualização, com solução de problemas de segurança, parece estar a ser um foco de situações anormais. Espera-se que a Microsoft resolva em breve estes problemas de forma definitiva, esperando-se que não surjam novas falhas.