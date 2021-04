Não é segredo nenhum que a partilha de contas do Netflix é uma realidade. A opção mais usada é mesmo a utilização de uma única conta por vários utilizadores, contornando as regras que o serviço definiu para a sua utilização.

Claro que o Netflix tem tentado impedir esta utilização, com formas bem inventivas e curiosas. Agora, o CEO da empresa confirmou que Netflix vai mesmo limitar a partilha de contas, mas ainda não encontrou a forma certa.

Testes do Netflix podem continuar em breve

Ao longo dos anos o Netflix tem tentado controlar a forma como os utilizadores partilham as suas contas. Este serviço sabe que esta é uma prática comum e que dificilmente será contrariada ou sequer abandonada por quem se habituou a fazer.

Claro que a empresa perde com esta prática, tendo procurado por diversas vezes encontrar uma forma de o bloquear. Estas têm surgido de forma muito discreta, mas sem passar a ser uma prática recorrente e que controle os utilizadores.

Partilha de contas pode bloquear

Agora, e na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021, Reed Hastings, um dos CEO do Netflix revelou mais sobre os planos da empresa. Quando confrontado com a pergunta se estavam prontos para aplicar essas medidas foi extremamente claro.

Segundo Reed Hastings, o Netflix testa várias soluções em vários mercados. No entanto, estas medidas nunca vão ser aplicadas de forma imposta e imediata aos utilizadores. Deverá ser algo que faça sentido para os consumidores e que estes entendam.

Ainda não encontraram a forma certa

Quanto aos testes realizados, o COO Greg Peters adiantou que estes fazem parte de uma análise da acessibilidade de acesso ao serviço. Querem garantir que quem está a aceder ao Netflix está autorizado para tal. Revelou também que estes testes não são novos no serviço.

É curiosa a posição cautelosa como o Netflix e a sua equipa aborda este assunto. A empresa está constantemente a perder dinheiro com a partilha das contas, mas ainda assim permite que esta seja realizada de forma clara. Provavelmente no futuro irá alterar esta posição, mas ainda não encontrou a forma certa de o fazer.