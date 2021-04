Os problemas das atualizações do Windows 10 são conhecidos há já muitos anos, com todo o prejuízo associado. A cada novo lançamento estes não tardam a chegar e a trazer questões complicadas para os utilizadores e as suas máquinas.

Estes problemas parecem não escolher versão ou tipo de atualização, chegando a qualquer altura. Uma nova situação estará novamente a afetar o Windows 10, com mais situações anormais. Chegou com a Patch Tuesday e impede a utilização do PC.

Lançada na passada terça-feira, a última Patch Tuesday da Microsoft focava-se em resolver muitos problemas de segurança do Windows 10. Ao mesmo tempo, a gigante do software quis corrigir problemas anteriores, melhorando a sua utilização.

Estes últimos problemas não eram novos e arrastavam-se há já alguns meses. Tal como foi relatado diversas vezes, o Windows 10 tinha comportamentos anormais e bloqueava de forma quase aleatória. Esta atualização tratou também dos bem conhecidos problemas com as impressoras.

Com a atualização KB5001330 parecem ter chegados novos problemas. Segundo muitos relatos que têm surgido nos últimos dias, há situações novas que estão a complicar a utilização do Windows 10. Estas queixas revelam que os erros mais vezes apresentados são os seguintes: 0x800f081f, 0x800f0984, 0x800f0922.

As situações reportadas (1, 2, 3, 4) falam de perda de desempenho do sistema, em jogos e em situações em que é exigido mais processamento. Há ainda novos relatos da chegada dos conhecidos BSOD e dos problemas com o perfil do utilizador, que desaparece.

Os testes realizados por muitos utilizadores apontam como certo o problema chegar com a KB5001330. Ao remover esta última atualização, os problemas desaparecem do Windows 10. Assim, a única solução atualmente disponível é mesmo o remover desta atualização.

Infelizmente este parece ser o repetir de situações antigas e que trouxeram tantos problemas para os utilizadores. A Microsoft continua a deixar uma má imagem junto dos utilizadores e a ser incapaz de garantir a qualidade destas correções que lança.