Leak mostra que os novos CPUs Intel ALder Lake-S terão 16 nucleos

Atravessamos uma crise de escassez de componentes, mas ainda assim o mercado de hardware está cada vez mais competitivo. A Intel prepara o ataque à AMD com os seus novos processadores, e agora há mais novidades.

Segundo um recente leak, os CPUs Intel Alder Lake-S terão 16 núcleos e poderão ser lançados já no terceiro trimestre de 2021.

CPUs Intel Alder Lake-S terão 16 núcleos

O utilizador @9550pro partilhou nesta sexta-feira, dia 16 de abril, na sua conta oficial da rede social Twitter imagens retiradas de supostos diapositivos oficiais da Intel. Nas imagens constam então informações sobre os planos da empresa no que respeita ao lançamento dos seus novos processadores para desktops e workstations.

De acordo com as imagens, os próximos GPUs da geração Alder Lake-S devem contar com modelos que trazem até 16 núcleos. Para além disso, estes novos chips devem ser lançados perto do final do terceiro trimestre de 2021.

Segundo os diapositivos, os processadores de 12º geração Alder Lake-S da Intel estão classificados como modelos de alto desempenho para desktops (HEDT) e para workstations. Para além da possibilidade de 16 núcleos, verifica-se ainda que estes CPUs serão compatíveis com o novo chipset W680 da LGA 1700.

As especificações divulgadas mostram que estes chips terão uma versão K com um TDP de 125W e ainda mais duas variantes de 65W e 35W. De acordo com as imagens, a plataforma contará com PCI-e com 20 faixas de transmissão.

As informações reveladas indicam ainda que haverá uma versão de 8 núcleos de alto desempenho e mais 8 núcleos de baixo desempenho. Estes chips poderão ser conhecidos na 35ª semana deste ano. Haverá ainda uma outra variante com apenas 6 núcleos de alto desempenho para a 41ª semana de 2021.

Estes novos processadores contam com um processo de fabrico de 10nm. Segundo outros rumores, podem ainda trazer suporte a memórias DDR4 e DDR5.