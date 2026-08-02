Microsoft quer o Windows 11 a funcionar muito melhor com 8 GB de RAM

A Microsoft confirma que o Windows 11 vai reduzir o consumo de memória. Este passo servirá para melhorar o desempenho em computadores com 8 GB de RAM através de novas otimizações do sistema.

Windows 11 a funcionar melhor com 8 GB de RAM

A Microsoft reconheceu um dos problemas mais criticados do Windows 11 : o seu elevado consumo de memória. A empresa confirmou que está a trabalhar numa otimização significativa do sistema operativo para que os computadores com 8 GB de RAM ofereçam uma experiência muito mais fluída. Nos últimos anos, os utilizadores têm recomendado pelo menos 16 GB de RAM para utilizar o Windows 11 confortavelmente.

No entanto, o avanço da inteligência artificial aumentou a procura de memória, elevando o preço de determinados componentes e favorecendo o regresso das configurações de 8 GB nos computadores de baixo custo. O presidente da Microsoft para o Windows e Dispositivos, Pavan Davuluri, explicou que a empresa está a concentrar parte dos seus esforços na redução do consumo de memória do sistema operativo.

O objetivo é que o Windows 11 exija menos recursos desde o momento do arranque, melhorando assim o desempenho geral mesmo antes da abertura das aplicações. A estratégia não se limita ao núcleo do sistema. A Microsoft pretende também otimizar vários dos componentes que mais memória consomem.

Microsoft quer otimizar o seu sistema operativo

Isto inclui o WinUI 3, uma plataforma utilizada para desenvolver muitas aplicações modernas do Windows, bem como melhorias no Chromium e no WebView2. Estas otimizações visam reduzir o consumo de memória do Windows e tornar as aplicações mais eficientes desde a sua conceção.

Se as alterações corresponderem às expectativas, os computadores com 8 GB de RAM poderão manter um melhor desempenho sem obrigar os utilizadores a recorrer a ajustes manuais, como desativar programas de arranque ou interromper serviços em segundo plano. A necessidade destas melhorias é evidente.

Mesmo em computadores com 32 GB de RAM, o consumo de memória aumenta normalmente rapidamente quando se utilizam browsers como o Chrome ou quando se executam várias aplicações em simultâneo. A Microsoft espera que estas otimizações lhe permitam recuperar a competitividade no segmento dos portáteis de baixo custo, onde os fabricantes continuam a concentrar-se nas configurações básicas.