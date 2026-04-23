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O Windows 11 precisa de antivírus? Microsoft dá a resposta definitiva

· Segurança 13 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Quem pode, pode says:
    23 de Abril de 2026 às 08:21

    O melhor antivírus está entre a cadeira e o teclado.

    Responder
    • Luís Santos says:
      23 de Abril de 2026 às 09:21

      Tens razão, no entanto, a maior parte das pessoas não tem literacia digital, ter um AV é importante…. Recomendo ESET, e ainda é europeu.

      Responder
      • Irony says:
        23 de Abril de 2026 às 10:16

        O AV do Windows é mais que suficiente, os outros fazem a mesma coisa, a diferença é que são mais nervosos e qualquer coisinha já bloqueiam, oq se torna irritante

        Responder
  2. Rio says:
    23 de Abril de 2026 às 08:43

    Nem pra lá caminha, desde que meti o ESET antivirus no browser ja me detetou pequenos packages de AdWare em alguns sites e bloqueia-os, o Windows defender com o Smartscreen não faz isso, entra tudo e depois o pessoal fica admirado porque os browsers ficam lentos.
    Antigamente usava Malwarebytes porque detetava virus que nem o windows defender apanhava, mas já algum tempo que o Malwarebytes perdeu qualidade, e não sou o unico a dizer isto.
    Já o ESET apanha tudo. Uma boa altura para comprar o ESET é no black friday que tá 50% desconto.

    Responder
  3. Tug@Tek says:
    23 de Abril de 2026 às 08:47

    O importante do artigo está escrito no último paragrafo….

    Responder
  4. Alpha says:
    23 de Abril de 2026 às 09:11

    Há uma solução melhor: Tirar o windows, instalar Linux

    Hoje nem os gamers têm desculpa para manter o Windows

    Responder
  5. Luís Santos says:
    23 de Abril de 2026 às 09:18

    O Windows 11 é o maior vírus, é claro que desaconselham a instalar Antivírus, dizem eles que que o Defender da Microsoft chega.
    Na minha opinião o melhor Antivírus é a mudança do sistema operativo para Linux….
    Temos de apostar na soberania digital da Europa.

    Responder
  6. Figas says:
    23 de Abril de 2026 às 09:31

    Tão bom. Recupero um artigo da pplware ainda recente

    https://pplware.sapo.pt/internet/seguranca/cuidado-vulnerabilidade-transforma-o-defender-numa-arma-para-os-hackers/

    Responder
  7. Danny says:
    23 de Abril de 2026 às 09:48

    Tirando que a Microsoft ignorou falhas e foram expostas e estão a ser usadas neste momento. Também o seu antivírus chega a ser chato e irritante.

    Responder
  8. Guilherme says:
    23 de Abril de 2026 às 10:12

    Para efeitos de testes em ambiente virtual testei um keylogger sem antivirus de terceiros e o Windows não se queixou, com ESET e Kaspersky acenderam logo as luzes todas…

    Hehe a Microsoft deve pensar que o pessoal come gelados com a testa.

    Responder
  9. RTDragon says:
    23 de Abril de 2026 às 10:25

    Recomendo Kaspersky

    Responder

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