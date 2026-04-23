O Windows 11 precisa de antivírus? Microsoft dá a resposta definitiva
A eterna questão sobre se o Windows 11 precisa de antivírus teve agora uma resposta definitiva. A Microsoft esclareceu a questão. Publicou uma análise detalhada da segurança do Windows 11 que aborda diretamente a questão dos antivírus de terceiros. O Windows Defender é suficiente!
O Windows 11 precisará mesmo de antivírus?
De acordo com uma publicação no blogue de segurança, o Windows 11 já inclui uma solução de segurança abrangente que funciona desde o primeiro arranque, actualiza-se automaticamente e não requer intervenção manual. Trata-se do Windows Security, que, segundo a Microsoft, cobre os riscos comuns para a maioria dos utilizadores .
Para que esta proteção seja eficaz, o sistema necessita de reunir algumas condições básicas. Primeiro, deve garantir que instala as atualizações regularmente, ativa o SmartScreen e descarrega ficheiros de fontes fidedignas. Se o computador cumprir os requisitos, o Defender tratará do resto em segundo plano, e não terá de utilizar um antivírus de terceiros.
A Microsoft afirma que o seu pacote de segurança não é simplesmente um verificador de ficheiros. Inclui análise em tempo real, monitorização comportamental e proteção baseada na nuvem, o que significa que examina ficheiros, aplicações e processos enquanto são executados. Além disso, utiliza heurística e inteligência na cloud para detetar ameaças emergentes.
Microsoft dá a resposta que todos querem ouvir
As afirmações da Microsoft são corroboradas por resultados externos. De acordo com a AV-Test, o Microsoft Defender atinge a pontuação máxima em proteção, desempenho e usabilidade. A AV-Comparatives apresenta resultados semelhantes em testes de proteção em situações reais, com taxas de deteção que variam entre os 98,5% e os 100%.
Quem utiliza o Windows Defender desde o Windows 10, provavelmente não instalou mais nenhum antivírus de terceiros durante este período. A maioria dos especialistas em segurança concorda que a solução da Microsoft é suficiente para uma utilização diária. Isto porque a empresa processa diariamente milhares de milhões de dados para proteger os PCs dos clientes empresariais, o que alimenta o sistema de inteligência do Defender.
De acordo com a Microsoft, quem gere vários dispositivos num ambiente empresarial, partilha o PC com menores ou necessita de recursos adicionais como uma VPN, necessitará uma ferramenta de terceiros. O que nunca deve fazer é instalar dois programas antivírus e executá-los em simultâneo.
O melhor antivírus está entre a cadeira e o teclado.
Tens razão, no entanto, a maior parte das pessoas não tem literacia digital, ter um AV é importante…. Recomendo ESET, e ainda é europeu.
O AV do Windows é mais que suficiente, os outros fazem a mesma coisa, a diferença é que são mais nervosos e qualquer coisinha já bloqueiam, oq se torna irritante
Nem pra lá caminha, desde que meti o ESET antivirus no browser ja me detetou pequenos packages de AdWare em alguns sites e bloqueia-os, o Windows defender com o Smartscreen não faz isso, entra tudo e depois o pessoal fica admirado porque os browsers ficam lentos.
Antigamente usava Malwarebytes porque detetava virus que nem o windows defender apanhava, mas já algum tempo que o Malwarebytes perdeu qualidade, e não sou o unico a dizer isto.
Já o ESET apanha tudo. Uma boa altura para comprar o ESET é no black friday que tá 50% desconto.
Não precisas de antivirus para isso, o Brave já bloqueia tudo isso e mais alguma coisa
O importante do artigo está escrito no último paragrafo….
Há uma solução melhor: Tirar o windows, instalar Linux
Hoje nem os gamers têm desculpa para manter o Windows
E quem tiver que utilizar software como o Revit?
O Windows 11 é o maior vírus, é claro que desaconselham a instalar Antivírus, dizem eles que que o Defender da Microsoft chega.
Na minha opinião o melhor Antivírus é a mudança do sistema operativo para Linux….
Temos de apostar na soberania digital da Europa.
Tão bom. Recupero um artigo da pplware ainda recente
https://pplware.sapo.pt/internet/seguranca/cuidado-vulnerabilidade-transforma-o-defender-numa-arma-para-os-hackers/
Tirando que a Microsoft ignorou falhas e foram expostas e estão a ser usadas neste momento. Também o seu antivírus chega a ser chato e irritante.
Para efeitos de testes em ambiente virtual testei um keylogger sem antivirus de terceiros e o Windows não se queixou, com ESET e Kaspersky acenderam logo as luzes todas…
Hehe a Microsoft deve pensar que o pessoal come gelados com a testa.
Recomendo Kaspersky