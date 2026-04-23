O Windows 11 precisa de antivírus? Microsoft dá a resposta definitiva

A eterna questão sobre se o Windows 11 precisa de antivírus teve agora uma resposta definitiva. A Microsoft esclareceu a questão. Publicou uma análise detalhada da segurança do Windows 11 que aborda diretamente a questão dos antivírus de terceiros. O Windows Defender é suficiente!

O Windows 11 precisará mesmo de antivírus?

De acordo com uma publicação no blogue de segurança, o Windows 11 já inclui uma solução de segurança abrangente que funciona desde o primeiro arranque, actualiza-se automaticamente e não requer intervenção manual. Trata-se do Windows Security, que, segundo a Microsoft, cobre os riscos comuns para a maioria dos utilizadores .

Para que esta proteção seja eficaz, o sistema necessita de reunir algumas condições básicas. Primeiro, deve garantir que instala as atualizações regularmente, ativa o SmartScreen e descarrega ficheiros de fontes fidedignas. Se o computador cumprir os requisitos, o Defender tratará do resto em segundo plano, e não terá de utilizar um antivírus de terceiros.

A Microsoft afirma que o seu pacote de segurança não é simplesmente um verificador de ficheiros. Inclui análise em tempo real, monitorização comportamental e proteção baseada na nuvem, o que significa que examina ficheiros, aplicações e processos enquanto são executados. Além disso, utiliza heurística e inteligência na cloud para detetar ameaças emergentes.

Microsoft dá a resposta que todos querem ouvir

As afirmações da Microsoft são corroboradas por resultados externos. De acordo com a AV-Test, o Microsoft Defender atinge a pontuação máxima em proteção, desempenho e usabilidade. A AV-Comparatives apresenta resultados semelhantes em testes de proteção em situações reais, com taxas de deteção que variam entre os 98,5% e os 100%.

Quem utiliza o Windows Defender desde o Windows 10, provavelmente não instalou mais nenhum antivírus de terceiros durante este período. A maioria dos especialistas em segurança concorda que a solução da Microsoft é suficiente para uma utilização diária. Isto porque a empresa processa diariamente milhares de milhões de dados para proteger os PCs dos clientes empresariais, o que alimenta o sistema de inteligência do Defender.

De acordo com a Microsoft, quem gere vários dispositivos num ambiente empresarial, partilha o PC com menores ou necessita de recursos adicionais como uma VPN, necessitará uma ferramenta de terceiros. O que nunca deve fazer é instalar dois programas antivírus e executá-los em simultâneo.