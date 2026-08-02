Google recua na IA do Google Earth apenas um dia após o lançamento

A Google suspendeu a geração de imagens com IA no Google Earth apenas um dia após o lançamento. Isto aconteceu após detetar conteúdo que violava as suas políticas. Neste contexto, prometeu reforçar a segurança antes do seu regresso.

Google recua na IA do Google Earth

A integração da geração de imagens com IA no Google Earth durou muito menos tempo do que o esperado. Apenas um dia após ter anunciado que a plataforma iria incorporar o Nano Banana 2, tecnologia da Gemini capaz de criar paisagens imaginárias a partir de locais do mundo real, a Google decidiu suspender temporariamente a funcionalidade, ao mesmo tempo que reforça as suas medidas de segurança.

A ferramenta permitia aos utilizadores transformar qualquer local do planeta em cenários completamente novos com recurso à IA. Esta era uma proposta orientada tanto para a criatividade como para a exploração visual. No entanto, pouco depois do lançamento, começaram a surgir capturas de ecrã de imagens geradas que, segundo a empresa, violavam as suas políticas de utilização.

Em resposta a esta situação, a Google confirmou oficialmente que suspendeu a implementação da funcionalidade até introduzir novas medidas de segurança. Isto para reduzir o risco de utilização indevida. Num comunicado divulgado pela empresa, a Google explica os motivos desta decisão.

Nano Banana sai um dia após lançamento

Sabemos que as pessoas dependem muito do Google Earth para obter uma visão fiável do mundo. Observamos que os profissionais da área geoespacial utilizam esta funcionalidade para uma grande variedade de fins úteis. No entanto, também temos visto pessoas a partilhar capturas de ecrã de imagens geradas que parecem violar as nossas políticas. Por isso, estamos a remover esta funcionalidade do Google Earth enquanto trabalhamos na implementação de medidas de segurança mais robustas

A empresa não explicou que tipo de conteúdo foi detetado ou que regras específicas foram violadas. Também não detalhou as novas medidas de segurança serão implementadas. Embora seja conhecida por modificar ou cancelar funcionalidades com frequência, é surpreendente que esta mudança tenha ocorrido poucas horas após o anúncio oficial. A rapidez sugere que detetou riscos relacionados com a utilização de IA nas imagens do Google Earth.

O Google Earth mantém uma reputação muito diferente das restantes plataformas da empresa. Enquanto o Google Maps está vocacionado para a navegação quotidiana, o Earth é utilizado por investigadores, educadores, arquitetos e profissionais que necessitam de uma representação fidedigna do planeta. A adição de uma funcionalidade para gerar paisagens representou uma mudança na filosofia do serviço. Não há data definida para o regresso do Nano Banana 2 ao Google Earth.