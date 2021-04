Análise: HP ENVY 15-ep0017np! Poder e muita elegância

Artigo patrocinado:

Numa altura de grande procura por computadores portáteis, a HP apresenta uma proposta muito interessante com uma excelente relação qualidade/preço. O HP ENVY Laptop 15-ep0017np é um portátil super elegante, muito fino e com uma qualidade de construção exímia.

Contudo, não nos deixemos encadear pelo exterior, pois o poder está no seu interior. Venha saber tudo sobre este computador.

Apresentação

Dando continuidade ao seu percurso, a HP tem agora uma nova oferta no segmento dos portáteis. Falamos do novo HP ENVY Laptop 15-ep0017np, um portátil convencional artilhado com componentes de alta gama.

Numa primeira análise, percebemos que se trata de um equipamento que foi pensado ao pormenor e que tem na sua construção materiais resistentes e que, ao mesmo tempo, o tornam bastante elegante e leve (tendo em conta a sua dimensão).

O que traz na caixa

A caixa traz-nos o computador (protegido por uma bolsa antiestática), o carregador de 150W e ainda alguns manuais de utilização em papel.

O carregador destaca-se por ser bastante diferente dos convencionais. É mais pequeno, arredondado e pode mesmo ser considerada uma peça mais bonita.

A máquina vem equipada com o Windows 10 que permite tirar todo o potencial do hardware.

Especificações do HP ENVY Laptop 15-ep0017np

Processador : Intel Core i7-10750H hexa-core de 10º geração a trabalhar numa frequência base de 2,6 GHz, podendo chegar aos 5GHz em momentos de maior necessidade. Tem ainda 12MB de cache L3

: Intel Core i7-10750H hexa-core de 10º geração a trabalhar numa frequência base de 2,6 GHz, podendo chegar aos 5GHz em momentos de maior necessidade. Tem ainda 12MB de cache L3 Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Memória RAM : Dois módulos DDR4 cada um de 8GB a trabalhar numa frequência de 2933 MHz, o que totaliza 16GB

: Dois módulos DDR4 cada um de 8GB a trabalhar numa frequência de 2933 MHz, o que totaliza 16GB Tipo de memória RAM : DDR4

: DDR4 Ecrã : 15,6 polegadas

: 15,6 polegadas Resolução : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Tipo de ecrã : IPS FHD Anti-Reflexo 400 nits

: IPS FHD Anti-Reflexo 400 nits Vídeo até 6K, ray tracing e assistência através de IA

Câmara frontal : HD A câmara frontal HP Wide Vision possui um amplo ângulo de visão de 88º o que permite realizar videochamadas com toda a família ou grupo de amigos com uma nitidez impressionante

: HD Armazenamento Interno : SSD NVem 1 TB

: SSD NVem 1 TB Placa gráfica : Nvidia GeForce GTX 1650 Ti com 4GB dedicados

: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti com 4GB dedicados Capacidade bateria : 83 Wh

: 83 Wh Tipo de bateria : Polímeros de lítio

: Polímeros de lítio Número de células da bateria : 6

: 6 Autonomia até 18 horas e 15 minutos de autonomia

até 18 horas e 15 minutos de autonomia Colunas : 2 Bang & Olufsen

: 2 Bang & Olufsen Cor : prateado

: prateado Peso : 2,14 Kg

: 2,14 Kg Dimensões (LxAxP): 35,79 x 23,68 x 1,84 cm

(LxAxP): 35,79 x 23,68 x 1,84 cm Ligações : 2x Type C; 2x USB 3.1; 1x HDMI; 1x Áudio 3,5 mm

: 2x Type C; 2x USB 3.1; 1x HDMI; 1x Áudio 3,5 mm Bluetooth : v5.0

: v5.0 Wi-Fi 6

Design, conforto e ergonomia

Conforme referimos, a HP fez um excelente trabalho com as suas máquinas apresentadas nos últimos meses. Como tal, este portátil ENVY Laptop 15-ep0017np apresenta um corpo de alumínio que pesa 2,14 kg e tem as seguintes dimensões 35,79 x 23,68 x 1,84 cm.

Ok, provavelmente vai dizer que não é propriamente um peso pluma, mas isso tem uma razão de ser. Basta olharmos para o hardware no seu interior.

No geral, percebe-se facilmente que o ENVY Laptop 15-ep0017np foi todo pensado ao pormenor e a escolha dos materiais de construção acertada. Esta é também uma máquina confortável para trabalho e lazer.

Um aspeto que devemos ter atenção é na qualidade das dobradiças. Depois de alguns testes de stress, as dobradiças não ganharam qualquer folga, continuaram a funcionar suavemente. A tampa, uma vez aberta, apresenta uma fina moldura, com a câmara e os leds no topo da moldura (o lugar correto para este componente). A moldura é mais larga na parte inferior, onde é também apresentado o símbolo da HP.

Outro ponto interessante é a forma como o painel inferior foi desenhado. Este revela umas aberturas relativamente grandes, com dois altifalantes, para uma reprodução de som, com relativa qualidade para o segmento.

A ventilação dos componentes no interior é feita através de dois cortes na parte de trás e outro no lado direito do dispositivo.

Também devemos mencionar que o fecho da tampa não deve obstruir o arrefecimento, uma vez que o ar é ligeiramente dirigido para um ângulo em direção à secretária.

Teclado e funcionalidades

O teclado é retroiluminado com uma configuração básica, sem teclado numérico destacado. Ladeado, este teclado tem duas saídas de ar que ajudam a propagar o som dos altifalantes.

Destaque para o leitor de impressões digitais que se encontra ao lado das teclas de setas, e a pouco convencional localização do botão de ligar/desligar que se encontra na parte superior do teclado.

Mantenha a privacidade e a confidencialidade com um obturador da câmara e um botão de desativação do microfone que é disponibilizado no próprio teclado.

Provavelmente, em cima, quando falamos no conforto, achou estranho a abordagem desta característica. A verdade é que atualmente passamos horas (por vezes a mais) “agarrados” aos computadores e quanto mais confortáveis, menos nos sentimos desgastados.

Portanto, em termos de “conforto”, o teclado é ótimo, uma vez que oferece uma boa sensação de pressão, assim como um bom feedback ao clique.

De referir também que quase não há flexibilidade do teclado. Igualmente impressionante é o touchpad. Tem uma superfície de vidro, que proporciona um deslizamento incrivelmente suave e um seguimento muito preciso.

Qualidade de ecrã

O HP ENVY Laptop 15-ep0017np possui um ecrã luminoso de alta definição, com 39,6 cm (15,6 pol.) integrado numa moldura fina, que lhe permite apresentar e partilhar as suas criações com cores realistas e detalhes precisos.

O ecrã tem uma resolução FHD (1920 x 108 0) e um brilho de 400 nits. A densidade de pixels é 142 ppi.

Interfaces/Portas

No lado esquerdo, há a porta de carregamento, seguida por uma porta HDMI e duas interfaces USB tipo C. Do lado direto existe uma interface USB Type-A 3.2 e também uma porta de áudio 3,5 mm.

Desempenho

Esta é sempre uma característica fundamental em qualquer máquina. Como referimos, com conjunto de componentes que equipam este HP ENVY Laptop 15-ep0017np facilmente percebemos que se trata de uma máquina super poderosa e com tecnologia de ponta.

No coração desta máquina está um CPU Intel i7-10750H, com uma frequência de relógio base de 2,6 GHz que pode chegar aos 5Ghz. Tem ainda tecnologia Turbo Boost, 12 MB de memória cache L3 e 6 núcleos.

A GPU é uma Nvidia GeForce GTX 1650 Ti com 4GB dedicados. Vem com 16 GB de memória RAM DDR4-2933 SDRAM e tem uma drive SSD de 1 TB.

A combinação poderosa do processador Intel Core e memória e armazenamento amplos dão vida à sua visão criativa mais rápido do que nunca. Através do sensor térmico de infravermelhos e o HP Command Center, pode personalizar o desempenho, a velocidade da ventoinha e a temperatura externa para dar resposta às suas necessidades criativas.

Benchmarks

Durante os diversos testes realizados no software 3DMark obtivemos uma pontuação geral no Time Spy de 3914, quando a pontuação de CPU fora de 6405, algo expectável tendo em conta o processador com que este computador vem equipado, já na questão de GPU aqui obtivemos uma pontuação de 3663 algo normal, pois estamos perante um placa gráfica intermediária.

Veja o vídeo da nossa análise…

Veredito

Em suma, estamos claramente perante uma máquina voltada para a produtividade e lazer. Todo o seu chassi é elegante e feito de alumínio algo bastante positivo, pois ajuda na dissipação do calor de forma passiva, o seu teclado retroiluminado permite facilmente manter um bom ritmo de escrita mesmo em ambientes com pouca luminosidade, este conta com apenas 2,14kg proporcionando assim uma experiência agradável no momento de o transportar.

Os altifalantes criam uma boa envolvência de som, sendo este de boa qualidade.

No que diz respeito ao ecrã e sendo este IPS podemos esperar cores sempre vivas e fidedignas, as bordas que o rodeiam são mínimas o que ajuda bastante a manter um aspeto clean.

Relativamente ao desempenho podemos considerar que está à altura das mais diversas tarefas, é capaz de rodar alguns títulos tranquilamente como CS:GO, Fortnite, entre outros, contudo o seu foco está claro não ser gaming e sim a realização de tarefas que visam a produtividade.

Este equipamento é possível ser encontrado nas lojas nacionais por cerca de 1500€.