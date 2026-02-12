Tales of Arise, a luta pela liberdade já tem data na Switch 2

Um dos jogos mais esperados deste ano para a Nintendo Switch 2 já tem data de lançamento. Refiro-me a Tales of Arise, da Bandai Namco.

É sem dúvida um dos jogos mais antecipados deste ano para a consola da Nintendo. Tales of Arise é um RPG de ação, que vai chegar à Nintendo Switch 2 no próximo dia 22 de maio de 2026, com Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition.

Esta versão inclui o videojogo base, bem como o conteúdo adicional "Beyond the Dawn", que apresenta novas missões e vários itens para usar no jogo.

Tales of Arise mergulha os jogadores num conflito entre dois mundos. Durante 300 anos, Rena governou Dahna, saqueando os recursos do planeta e retirando dignidade e liberdade ao seu povo. A história começa com duas pessoas nascidas em mundos diferentes, cada uma a tentar mudar o seu destino e criar um futuro.

Com um elenco diversificado de personagens, um sistema de combate intuitivo e gratificante e uma narrativa cativante num mundo exuberante, esta aventura oferece uma experiência JRPG de primeira classe, para todos os amantes do género, tendo de certa forma revitalizado a série.

Os jogadores seguem Alphen, um homem mascarado sem memória e incapaz de sentir dor, quando este encontra Shionne, a mulher amaldiçoada que inflige sofrimento a tudo o que toca. Juntos, irão conhecer‑se melhor e encontrar um grupo variado de aliados para enfrentarem os Senhores Renan, adversários poderosos, com o objetivo de libertar Dahna.

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition já está disponível para reserva física para a Nintendo Switch 2 e tem lançamento marcado para 22 de maio de 2026.

Tales of Arise – Beyond the Dawn Premium Edition também está disponível para reserva e inclui um Premium Upgrade Pack e conteúdo adicional. O jogo já se encontra disponível para a PlayStation 5, a Xbox Series X, a PlayStation 4, a Xbox One e PC.