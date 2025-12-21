Novidades para Marathon, o próximo título da Bungie

Foram revelados pela Bungie, novos detalhes sobre o seu próximo jogo, Marathon, que aproxima-se a passos largos do seu lançamento.

A Bungie, equipa de desenvolvimento responsável pelos projetos de Halo e Destiny, apresentou um vídeo documental denominado "Vision of Marathon", sobre o seu novo shooter PvPvE de evacuação e sobrevivência: Marathon.

É um dos jogos do momento e que está a gerar forte burburinho. Um jogo no qual os jogadores irão explorar a colónia perdida de Tau Ceti IV na pele de um corredor biocibernético. No entanto, não estará só e o perigo abunda, tendo de sobreviver contra forças de segurança hostis, outros corredores rivais tudo decorrendo em ambientes inóspitos e também eles perigosos, em busca de fortuna.

Neste vídeo documental agora revelado, os criadores da Bungie revelaram novidades deste shooter tático, tais como:

Chat de proximidade

Filas a solo

Uma estrutura ROOK com equipamento limitado que se junta a partidas já em curso

Melhorias na experiência de sobrevivência, na imersão e nos perigos do mundo

Aumento da fidelidade visual e atualização da interface

Marathon - Uma competição mortal

Em Marathon, os jogadores formam equipas de três elementos para explorar os restos da colónia perdida em Tau Ceti IV. Pelo caminho, terão de enfrentar ameaças alienígenas, forças de segurança hostis controladas por IA e outras equipas rivais, numa luta constante por recursos valiosos. A morte faz parte do ciclo, mas cada expedição bem-sucedida permite manter todos os itens obtidos e aumentar o poder do jogador.

O núcleo do jogo são os Runners, mercenários cibernéticos que deixaram o corpo humano para viver em carapaças biossintéticas. Esta mudança garante-lhes uma forma de imortalidade, já que podem transferir a sua consciência após a morte.

Cada Runner tem habilidades, atributos e estilos únicos, que podem ser ainda mais personalizados através de implantes e equipamento recolhido durante as partidas. Kevin Yanes, chefe de design sénior, explica: "A personalização permite moldar o teu Runner ao teu estilo de jogo preferido, com itens raros como os Núcleos de Prestígio, que oferecem vantagens especiais".

Marathon mantém a tradição da Bungie em criar universos narrativos ricos e envolventes. Jonathan Goff, responsável pela narrativa, revelou que a história será contada da perspetiva dos Runners, com ênfase na descoberta e na interpretação do jogador. A narrativa irá desenrolar-se gradualmente, com ligações e conflitos diretos com os acontecimentos da trilogia original dos anos 90.

Foram também delineados os planos de lançamento de Marathon, cuja data se aproxima. Sendo assim, a data de lançamento prevista aponta para março de 2026, no Steam (para PC), PlayStation 5 e Xbox Series X, com suporte completo para Cross-Save e jogo cruzado. O preço recomendado será de 39,99 €

Uma das promessas da Bungie é que não haverá Pay to Win, ou seja, o resultado das partidas (evacuação ou morte) nunca depende do dinheiro investido.

Haverá mais novidades em janeiro de 2026. O título estará disponível para PlayStation 5, Steam e Xbox Series X em março de 2026, e já disponível para ser adicionado à lista de desejos na PlayStation Store.