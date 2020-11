Nintendo Switch é a consola mais vendida nos EUA em 23 meses consecutivos

Numa altura em que se medem forças sobre qual a melhor consola da nova geração, PlayStation 5 ou Xbox Series X, eis que uma notícia interessante nos chega.

Segundo as últimas informações, a Nintendo Switch é a consola mais vendida nos Estados Unidos desde há 23 meses consecutivos. De acordo com outros dados apurados, o equipamento vendeu 736 mil unidades no país só durante o mês de outubro.

Nintendo Switch vendeu 736 mil exemplares em outubro nos EUA

A Nintendo tem um bom motivo para festejar pois anunciou que a sua consola Nintendo Switch é a mais vendida nos EUA durante 23 meses consecutivos.

Segundo um outro levantamento realizado pela NPD Group, as consolas Switch e Switch Lite venderam 736 mil unidades nos Estados Unidos somente o mês de outubro deste ano, um valor que representa um aumento de 136% em relação ao mesmo período de 2019.

Este é um resultado admirável, mas talvez para muitos gamers seja apenas o colher de frutos de muito trabalho e empenho da marca. A Nintendo Switch conquistou o mercado exatamente por se tratar de uma consola híbrida e versátil. Assim, esta inovação poderá ter contribuído para a grande quantidade de vendas conseguidas.

No total até à data, e apenas no território norte-americano, a empresa japonesa já vendeu 22,5 milhões de unidades. E segundo a Nintendo revelou no início deste mês, a soma das vendas ao nível global, desde o lançamento da consola a março de 2017, já atinge mais de 68 milhões de exemplares.

Segundo Nick Chavez, vice-presidente sénior de vendas e marketing da Nintendo América, este aumento de outubro aconteceu devido a dois fatores: a pandemia e o jogo ‘Animal Crossing: New Horizons’. Ou seja, as pessoas tiveram mais tempo para ocupar durante a quarentena, e o novo jogo também despertou a atenção dos jogadores.

Nintendo Switch não deverá ser concorrente direta da PS5 e Xbox Series X

Por outro lado, com o lançamento da PlayStation 5 e da Xbox Series X o recorde de 23 meses de vendas consecutivos deverá ser quebrado. No entanto, a Nintendo tem alguns pontos a favor, nomeadamente com o recente jogo ‘Mario Kart Live: Home Circuit‘ e o próximo ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity‘.

Mas a marca japonesa também não acredita que se encontre numa competição direta com a Sony e com a Microsoft. Segundo Chavez:

É sempre emocionante quando novas consolas entram no mercado de videojogos. É ótimo ver a PS5 e a Xbox Series S e X a chegar ao mercado. Mas consideramos que a Nintendo Switch ocupa uma posição fundamentalmente diferente e realmente tem uma proposta única para consumidores e jogadores.

Resta agora aguardar pelas contas feitas ao mês de novembro para perceber como ficou o pódio da venda de consolas.