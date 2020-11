Huawei FreeBuds Pro: tire mais partido dos seus earbuds com estas dicas (parte 1)

A Huawei tem o seu foco nos smartphones, com grandes soluções para quase todas as áreas do mercado. Claro que nunca colocou de lado a área dos acessórios e tem aqui algumas soluções muito interessantes como os FreeBuds Pro.

Estes auscultadores trazem uma novidade para o mercado que poucos podem alcançar. Com uma expressão cada vez mais forte, é hora de explorarmos esta proposta da Huawei e mostrarmos algumas dicas para poderem tirar ainda mais destes fantásticos earbuds.

Os Huawei FreeBuds Pro têm no Cancelamento Ativo de Ruído Dinâmico Inteligente uma valência única. Este consegue ultrapassar o normal Cancelamento Ativo de Ruído e eleva esta funcionalidade a níveis únicos. Adapta-se a qualquer situação e isola os utilizadores de forma única.

#1 – Emparelhar com o seu Huawei

O primeiro passo após ter uns FreeBuds Pro é instalar a app AI Life (Play Store ou AppGallery). É aqui que a Huawei concentra a gestão de todos estes equipamentos e permite que sejam alterados os parâmetros essenciais.

Claro que a seguir basta abrir a caixa e deixar que o processo de emparelhamento aconteça. Se não for algo natural, devem carregar no botão lateral até que a luz dentro da caixa fique branca e a piscar. De seguida, a app AI Life deverá detetar os FreeBuds Pro.

Este vai surgir no ecrã e pedir que seja feita a ligação. Após isso, e depois de mostrar algumas funcionalidades, podem fechar esta área ou abrir a configuração. No segundo caso vão ter acesso aos dados dos FreeBuds Pro, como a energia dos phones e da caixa.

#2 – Atualizar o firmware dos FreeBuds Pro

Agora que os FreeBuds estão ligados, é hora de os configurar e tornar ainda melhores, com pequenas alterações. O passo seguinte, ainda antes de os começar a usar, é garantir que têm a mais recente atualização do firmware. A Huawei melhora-os constantemente e é aqui que consegue essas melhorias.

Para validar se há novidades, devem abrir a app AI Life e escolher os FreeBuds Pro. Depois, aqui dentro, devem escolher a opção Atualizar. Será feita uma primeira pesquisa, mas podem forçar a procura. Se existirem novidades estas vão ser simples de aplicar, bastando colocar os buds na caixa e seguir as instruções.

#3 – Testar o isolamento de som

Em seguida, e para que estejam a fornecer o melhor som e o melhor isolamento, devem verificar se estes estão ajustados ao utilizador. Podem realizar o teste disponível na app AI Life e assim ficar a saber se precisam de mudar as borrachas.

Mais uma vez dentro da app da Huawei, devem escolher a opção Teste de isolamento. Este irá explicar ao utilizador os passos a serem tomados, de forma automática. Só com as borrachas certas se consegue o melhor som.

Após iniciar o teste, este vai enviar som para os buds, para testar se este fica contido dentro do ouvido ou se este escapa. O teste demora alguns segundos, mas garante ao utilizador uma visão sobre a forma de melhorar o som deste equipamento.

Caso o teste retorne algum erro, podem tomar 2 abordagens. A mais lógica e imediata é repetir o teste, ajustando antes os buds nos ouvidos. Caso seja um erro repetido, podem e devem trocar as borrachas que acompanham os FreeBuds Pro.

Estas borrachas estão na caixa que traz os buds da Huawei, na zona da documentação. Estão presentes 2 pares adicionais, uns maiores e outros menores que os que estão aplicados. Só precisam de escolher os que são mais ajustados.

A troca é também simples, como seria esperado. Basta puxar os que estão aplicados e depois encaixar os novos. Este processo deve ser repetido nos 2 buds para que fiquem ok. Naturalmente que devem repetir o teste feito antes até estar perfeito.

#4 – Escolher o modo de controlo de ruído

Algo que podem mudar constantemente é o controlo do ruído. Estes devem ser escolhidos mediante o local e o nível de isolamento que o utilizador pretende. Podem ficar-se em cancelar o ruído, serem usados de forma normal ou até focar-se no que se passa à volta do utilizador.

Estes modos podem ser alterados diretamente nos FreeBuds, mas podem também ser controlados na app AI Life. Só precisam de escolher o modo pretendido para ser de imediato aplicados. Em 2 dos casos, podem melhorar este controlo, ativando a melhoria de vozes, por exemplo.

#5 – Ativar o Cancelamento Ativo de Ruído

A grande mais-valia dos FreeBuds Pro está no Cancelamento Ativo de Ruído. Este não se limita ao que é normal, mas vai mais longe. O modo Dinâmico consegue adaptar-se sozinho face ao ruído envolvente e isolar ainda mais. Não se limita a isolar o som, mas faz ativamente este controlo. É algo único para os utilizadores.

Mudar estes modos é algo simples. Basta escolher o cancelamento de ruído e depois selecionar o que mais se adequa ao utilizador. Ultra, Geral ou Acolhedor fazem um excelente trabalho, mas é de todos o Dinâmico o mais interessante e o mais útil, ao adaptar-se ao meio ambiente e ao som que o envolve.

A Huawei fez um excelente trabalho com os FreeBuds Pro, dotando-os com tecnologias que não estão acessíveis noutras propostas. O Cancelamento Ativo de Ruído Dinâmico Inteligente destaca-se por conseguir adaptar estes buds a qualquer ambiente e a qualquer situação.

