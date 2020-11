Reinstalar o Windows 10 é um processo que a Microsoft tornou simples para os utilizadores. Foi algo que propositadamente tornou assim, para ajudar nos momentos mais complicados e em que é necessário.

Este processo permite manter todos os dados dos utilizadores, prometendo assim ser transparente e com o menor impacto possível. Pois, esta facilidade está agora com sérios problemas, ao não conseguir manter os dados do utilizador que deveria.

Reinstalação do Windows 10 com problemas

As notícias não são as melhores para quem quer reinstalar o Windows 10, mantendo os seus ficheiros e as suas apps. Esta funcionalidade é usada por muitos utilizadores quando querem repor o sistema e, ao mesmo tempo, manter os seus ficheiros e dados.

Por norma, para realizar este processo, os utilizadores recorrem à ferramenta Media Creation Tool, que facilita bastante. Claro que é também usado sempre que querem aplicar atualizações ao Windows 10, mantendo os dados e as aplicações.

Atualização de outubro não deixa manter dados

O que acontece agora é limitador e complicado para muitos utilizadores. Ao tentarem reinstalar o Windows 10, desaparecem as opções para manter os dados dos utilizadores e as suas apps. Presente está apenas a opção para eliminar tudo.

Do que se sabe, este problema chegou com a atualização 20H2 foi disponibilizada aos utilizadores. Caso o Media Creation Tool seja usado em versões anteriores vai funcionar de forma perfeita e sem problemas.

Microsoft vai corrigir o problema em breve

A mensagem apresentada mostra que o utilizador estará a tentar atualizar para uma versão anterior, o que se torna impossível sem uma instalação completa e sem ficheiros. Claro que este é um erro do Media Creation Tool e do próprio Windows 10.

Por agora, a solução passa por remover a atualização KB4562830 do Windows 10 e fazer a reinstalação. A Microsoft já assumiu o problema e na Patch Tuesday de dezembro deverá corrigir esta situação anormal neste sistema operativo.