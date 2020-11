A lutar contra os bloqueios dos EUA, a Huawei tem conseguido criar alternativas para a maioria das necessidades dos seus utilizadores dos seus smartphones. Claro que há exceções e que precisam de ser tratadas de forma diferente e focada.

Uma das maiores lacunas está nos SoCs que a marca precisa para os seus smartphones, que se estavam a esgotar. A resposta pode ter vindo agora e dará uma ajuda à marca. A Qualcomm tem finalmente a autorização necessária para vender estes componentes.

Uma notícia excelente da Qualcomm

Esta notícia estava a ser avançada há já alguns dias, mas ainda sem qualquer confirmação por qualquer uma das empresas. Sabia-se que a Qualcomm tinha pedido autorização aos EUA para vender componentes à Huawei, mas a decisão demorava a ser tomada.

Agora, e segundo as palavras de um porta-voz da Qualcomm, a empresa tem finalmente a autorização que todos esperava. Assim, e em concreto, a empresa americana pode finalmente vender os seus SoCs à Huawei, sem qualquer bloqueio e abrindo as portas para outras áreas.

Muitas limitações nos SoCs para a Huawei

Infelizmente, e como já era, na verdade, esperado, há uma limitação relevante e importante nesta autorização. Do que se sabe, e por agora, a Qualcomm está limitada a vender SoCs e outros componentes apenas para a tecnologia 4G.

Não se sabe ainda se este cenário será mudado num futuro próximo e assim a Huawei conseguir ter acesso aos SoCs com tecnologia 5G. Esta é uma limitação muito grande e que poderá levar a que os planos para a criação da sua fábrica de SoCs se materialize.

Há mais empresas com o pedido aos EUA

Claro que há muitas mais empresas que fizeram pedidos semelhantes aos EUA e que ainda aguardam autorização para vender componentes à Huawei. Ainda assim, e com base no que foi agora revelado, vão continuar a existir limitações às tecnologias que podem ser fornecidas.

Provavelmente a Huawei irá manter a sua postura e garantir soluções que controla e que não têm nenhumas limitações. Até agora isso tem funcionado e a empresa tem conseguido manter-se forte no mercado, com as suas propostas.