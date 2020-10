Mario Kart Live: Home Circuit o jogo que traz à vida Mario Kart

Fruto de uma parceria criada entre a Nintendo e a Velan Studios, encontra-se em desenvolvimento, Mario Kart Live: Home Circuit.

Trata-se de um jogo que faz recurso da Realidade Aumentada para trazer Mario Kart à vida. Venham conhecer as novidades.

Revelado pela primeira vez na apresentação de setembro Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct, Mario Kart Live: Home Circuit é um jogo inovador que traz Mario Kart à vida.

Mario Kart Live: Home Circuit chega à Nintendo Switch a 16 de outubro e é fruto de uma parceria entre Nintendo e a Velan Studios, e que usa a tecnologia de Realidade aumentada para trazer toda a loucura virtual de Mario Kart bem para o nosso mundo real.

Mario Kart Live: Home Circuit inclui um kart – com Mario ou Luigi no assento do piloto, dependendo do conjunto escolhido – mais quatro pórticos, duas baías direcionais e um cabo de carregamento por USB para o kart.

O software estará disponível via download gratuito na Nintendo eShop, que, uma vez instalado, sincroniza com o hardware do seu kart.

Como jogar

A preparação do jogo exige que o jogador coloque os quatro pórticos espalhados na nossa sala, criando assim um circuito. De seguida teremos de conduzir por cada um deles para que o percurso fique aceite.

Este sistema dá uma grande liberdade ao jogador, uma vez que é o jogador que decide onde colocar os pórticos. Podem ser projetados muitos percursos diferentes, desde simples e clássicos até mais complexos, repletos de voltas e reviravoltas.

A Nintendo recomenda uma área de pelo menos 3,5 metros por 3 metros para jogar. Assim que a pista estiver configurada é altura de correr!

Modos de Jogo:

Grand Prix – será talvez o modo principal de Mario Kart Live: Home Circuit. Neste modo, os jogadores enfrentam Koopalings em oito grandes Prémios com 24 pistas diferentes. Elementos virtuais familiares de Mario Kart afetam o próprio kart físico. Por exemplo, utilizar um cogumelo dentro do jogo dá ao kart físico um aumento de velocidade, enquanto ser atingido por um projétil vermelho irá parar o kart de imediato. Colecionar moedas no jogo desbloqueará também opções de personalização, permitindo aos jogadores selecionar diferentes roupas e tipos de kart. Tal como em Mario Kart 8 Deluxe, existirá a opção de condução assistida, para ajudar o kart a manter-se na pista, permitindo assim que jogadores mais jovens ou menos experientes se juntem à diversão.

Corrida personalizada – este modo dá aos jogadores ainda mais espaço para a criatividade, projetando não apenas o percurso físico da pista, mas também adicionando perigos, itens e muito mais para dar vida a criações verdadeiramente únicas.

Corrida a contrarrelógio – os jogadores criam uma pista e depois correm para definir quem é o mais rápido – competindo com o seu próprio recorde pessoal ou entregando o comando a outro jogador para um emocionante Time Trial frente a frente que requer apenas uma consola Nintendo Switch e uma cópia de Mario Kart Live: Home Circuit.

Modo Espelho – Para quem gosta de um desafio extra, este modo permite que todos os percursos do Grand Prix sejam reproduzidos em imagem espelhada, trocando as curvas de sítio: e o familiar tornando-se desconhecido.

Com várias consolas Nintendo Switch e cópias de Mario Kart Live: Home Circuit, até quatro jogadores podem competir entre si nos modos Grand Prix e Corrida Personalizada. Este jogo, trata-se novamente da Nintendo a inovar e a trazer algo de novo ao mercado.

A Realidade Aumentada associada a Mario Kart é, sem dúvida um projeto ambicioso, mas que, pensando bem, tem todos os condimentos para se tornar num sucesso e num jogo para toda a família.

Se a seguir a este jogo… o que virá mais?

Mario Kart Live: Home Circuit chega à Nintendo Switch a 16 de outubro, portanto, é melhor começarem a afastar os móveis e a arranjar espaço.