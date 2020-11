Samsung: Será que a S Pen vai mesmo fazer parte da linha Galaxy S?

No passado já ouvimos falar na possibilidade de a Samsung acabar com a sua linha Note. Na verdade, o lançamento e recolha do Note7 fez estremecer o futuro desta linha, mas o que é certo é que a Samsung ainda não a abandonou.

Sem que haja certeza do que será o futuro das linhas S e Note, há rumores que voltam a colocar a S Pen na nova geração Galaxy S que será lançada já em janeiro.

Não é a primeira vez que se fala que a S Pen pode vir a fazer parte da linha Galaxy S da Samsung e que, por outro lado, a linha Note acabe de vez.

A verdade é que a linha Note nada mais é que a linha S, mas com a S Pen. As especificações dos dois modelos lançados no mesmo ano em pouco se alteram e o desempenho é muito semelhante… mas há uma caneta que eleva a produtividade.

Em 2021, a estratégia pode, finalmente, começar a mudar dentro da Samsung. A linha S poderá ter um modelo com suporte para S Pen e em vez da linha Note poderemos ver uma aposta forte naquilo que são os smartphones com ecrã dobrável.

Samsung Galaxy S21 Ultra com S Pen… mais ou menos

O modelo Ultra chegou com o Galaxy S20 e já foi replicado na linha Note 20. Trata-se, em resumo, do mais poderoso dos vários modelos lançados em cada uma das linhas.

Mas mais do que colocar um smartphone poderoso no mercado, a Samsung poderá ter outra estratégia. Os rumores não surgiram só agora. Já em agosto se falava na possibilidade de um modelo Galaxy S vir equipado com S Pen e tal realidade pode chegar já em janeiro.

Agora, o Android Police vem confirmar uma série de especificações dos S21 e garante que o modelo Ultra irá suportar a S Pen. Ou seja, as funcionalidades de produtividade associadas à linha Note, podem assim vir espelhadas neste modelo. Contudo, há um pormenor importante. O site refere que a S Pen não virá integrada no smartphone… simplesmente, a caneta funcionará no smartphone.

Assim, o futuro da linha Note ainda é bastante incerto.

Modelos e especificações

Além desta informação, o site avança ainda com as especificações esperadas para cada um dos modelos de smartphones que chegarão em janeiro, mas ainda sem preços associados.